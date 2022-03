Florbalisté Střešovic mají v semifinále superligy s Vítkovicemi mečbol

Tatran Střešovice po domácích výhrách 4:1 a 8:1 z minulého víkendu v Ostravě prohrával od 36. minuty, kdy využil při vyloučení Jakuba Kolíska přesilovou hru Jakub Hubálek. Po 38 sekundách třetí části sice vyrovnal Matěj Havlas, ale ve 48. minutě vrátil Vítkovicím náskok Jiří Besta.

Hned za čtyři sekundy odpověděl Martin Čermák a v 51. minutě poslal Havlas svým druhým gólem v utkání poprvé do vedení Tatran. V čase 55:05 se za domácí podruhé prosadil Hubálek a 71 sekund před koncem třetí třetiny obrátil stav Rostislav Gattnar.

Domácí ale náskok neudrželi a hrdinou utkání se stal David Šimek. Nejdříve 15 vteřin před vypršením základní hrací doby při power play vynutil nastavení a v čase 64:47 rozhodl. Martin Nehera ztratil balonek a Šimek jej ze vzduchu trefil přesně do levého horního rohu branky Lukáše Součka. Tatran má na dosah první účast v superfinále od roku 2015, kdy získal 16. mistrovský titul.

Mladá Boleslav udělala další krok k páté účasti v superfinále za sebou. Šampion z roku 2018 a z loňska otevřel na Spartě skóre v čase 7:44 díky brance Petra Koláčného a 114 sekund před koncem první třetiny upravil Tadeáš Chroust na 2:0. V 38. minutě snížil Lukáš Ujhelyi a v polovině třetí třetiny vyrovnal Marek Zouzal. V čase 51:43 ale vrátil favoritovi náskok Milan Tomašík a v 56. minutě pečetil výhru Marek Korych. Zvýšit ještě mohl Jiří Curney, ale neproměnil trestné střílení.

Předtím se sice Sparta radovala z vyrovnání na 3:3, ale střelu Matěje Čermáka tečoval do branky Lukáše Bauera vysokou holí Radim Křenek. Kouč Mladé Boleslavi Petr Novotný si vzal trenérskou výzvu, která se od letošního play off v superlize nově využívá, a sudí Lukáš Čížek a Lukáš Laštovička gól zrušili.

„Vzali jsme si to na základě informací, že gól padl hokejkou skoro u hlavy. Viděl jsem to na opakovaném záběru tady v aréně a měli jsme to i na střídačce na videu. Spíš mě zaráží, že rozhodčí nevidí, že hráč hraje balon u hlavy v brankovišti do brány,“ řekl Novotný. „Věděl jsem hned, že to nemůže platit. Jen jsem čekal, jestli si Bango (Novotný) vezme výzvu,“ doplnil trenér Sparty Ondřej Kašpárek.