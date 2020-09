Vítkovice rozdrtily Black Angels a zůstávají stoprocentní

Black Angels sice v Ostravě dvakrát vedli, ale Vítkovice ještě ve druhém dějství otočily na 5:2 a v závěrečné části přidaly dalších sedm branek. Pěti body za dvě branky a tři asistence ke kanonádě přispěl Matyáš Šindler a hattrick si připsal Adam Delong.

Florbalisté FBC Ostrava také dvakrát prohrávali, ale nakonec skóre otočil v čase 62:30 svým druhým gólem v utkání Lukáš Pešat. „Chtěli jsme hrát na polovině soupeře a nepouštět Hattrick do brejků, které mají výborné. Úplně nám to nevyšlo, ale nakonec jsme to bojovností urvali na naši stranu,“ řekl Pešat po utkání.

První výhru v druhém utkání v ročníku oslavila Sparta, která zdolala v pražském derby Bohemians 8:5. Po třech bodech si za vítěze připsali Lukáš Ujhelyi, Matěj Čermák (oba 2+1) a Mikuláš Krbec (0+3). Dvěma góly a jednou asistencí přispěl k vítězství Chodova v Liberci Marek Vávra.