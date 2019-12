Sráží nás věci uvnitř týmu, přiznává manažer florbalistů Pardubic

„Samozřejmě jsme před sezonou nelítali v oblacích, ale je to pro nás veliké zklamání,“ netají se generální manažer Martin Zozulák v rozhovoru pro klubový web.

„Dostáváme strašně moc gólů, obdrželi jsme jich suverénně nejvíc z celé ligy (112),“ dodává Zozulák.

Sokoli před letošní sezonou sáhli k novému obrannému systému, ten však podle Zozuláka za tristní výsledky nemůže.

„Na první pohled se to tak může jevit, nicméně pokud si analyzujete naše obdržené branky, tak jen velmi málo z nich padá do naší postavené obrany, takže jako chybu systému to nevnímáme,“ říká Zozulák.

Naopak poukazuje na věci mimo hřiště. „Máme velkou marodku, v kompletu jsme v podstatě odehráli pouze první dvě kola,“ žehrá Zozulák a pokračuje: „Pokud mám být v rámci mezí otevřený, mohou za naši situaci i některé týmové záležitosti. Někteří hráči by si měli uvědomit, že jde o týmový sport, a pokud jejich hlavním cílem bude osobní úspěch v podobě vstřeleného gólu nebo odehraných minut, nemůžeme mít šanci být dlouhodobě úspěšní. Každý by měl začít u sebe, poctivě si položit otázku, zda skutečně dělá vše pro to, abychom nebyli v superlize poslední.“

I z toho důvodu neuvažuje o trenérské změně. Ladislav Štancl má plnou důvěru. „Jeho odvolání by pro nás bylo nekoncepční. Láďa odvádí neskutečné množství práce. V rámci realizačního týmu přemýšlíme pouze o doplnění o jednoho trenéra,“ nastiňuje Zozulák.

Dvaatřicetiletý lídr Východočechů je v manažerském křesle od začátku letošní sezony, a i když původně nechtěl, šlo to dost na úkor hráčských povinností. Zozulák poslední soutěžní zápas odehrál 13. října proti Otrokovicím (7:10).

„Rozhodoval jsem se už během letní přípravy. Ačkoliv to slovo nemám rád, tak jsem to prostě zkusil, ale nepovedlo se mi vše skloubit, jak bych si představoval. Sám nevím, jestli je to pro mě nyní definitivní konec kariéry. Vše nechávám otevřené, i proto jsme nikde nedělali žádné velké prohlášení. Ale je to tak, že se s týmem už více než dva měsíce nepřipravuji a skutečně nevím, jestli se ještě do plného tréninku někdy vrátím,“ přiznává Zozulák s tím, že by si přece jen úplný konec představoval jinak. Na hřišti, záchranou v lize.