Vést a slyšet ticho v Hartwall Areně bylo neskutečné, hlesl po porážce Beneš

„O to prohra bolí víc, než kdybychom prohráli 1:6 a neměli jsme šance. Teď je to hodně hořký, šancí jsme měli dost. Skvěle chytal Lukáš Bauer, ten nás držel v zápase. Byl to krásný zápas, o to je to horší,“ klopil zrak útočník českého týmu Marek Beneš.

Vedli jste 2:0. Podepsala se na obratu vaše pasivnější hra od poloviny utkání, kdy Finové získávali převahu?

Nemyslím si, že by výkon byl nějak diametrálně odlišný od toho stavu 2:0, když jsme vedli. První inkasovaný gól byla střela z dálky, druhý bohužel po chybě. Pořád si myslím, že obrana byla dobrá. To, že jsme dostali gól po individuálních chybách, to se prostě stane.

V poslední vteřině byl po vaší přihrávce blízko vyrovnání kapitán Tom Ondrušek. Tlačil jste míček očima do sítě?

Někdo říkal, že to byla dokonce tyčka… Já jsem to nahodil před branku, a když jsem viděl, že jde míček o kousek vedle, tak se mi honily hlavou hrozné věci.

Líbila se vám atmosféra v Hartwall Areně, kde bylo více než 10 tisíc diváků?

Užil jsem si ji strašně, i když nebyla v náš prospěch. Když to bylo 2:0, bylo až neskutečné, jaké ticho tam bylo. Finové byli zaskočeni. Kdyby to vydrželo déle 2:0, byli by ještě nervóznější. Jejich první gól odšpuntoval v hledišti peklo, domácí to pak měli pro sebe trochu jednodušší.

Co jste říkal zákrokům brankáře Lukáše Bauera?Je famózní během celého turnaje. Myslím si, že bez něj by se nám hrálo hůř a možná by Finové dali víc gólů. Můžeme mu dnes, stejně jako na celém turnaji, poděkovat. Držel ve hře. O to víc výsledek mrzí.

Nejméně do 30. minuty jste Finy zaskočili sebevědomou hrou. Zopakujete ji i v zápase o třetí místo?

Musíme hrát přesně takhle, sebevědomě. Pokud bychom zalezli a odpalovali balonky, tak vůbec nemáme šanci na úspěch. Klíč je v tom dobře bránit, ale na míčku hrát sebevědomě. To bude klíčové. Věřím, že když podáme výkon jako dneska, odvezeme si bronz.

Dokážete přes noc hodit zklamání za hlavu?

Pár z nás zkušenosti se zápasem o třetí místo má. Nemyslím si, že je to nějak psychicky dramatické. Od té doby, co přijedeme na hotel, už nebudeme skleslí, budeme se připravovat na zítra, není v tom žádná věda. Je to další zápas, trošičku těžší, když se prohraje, ale je to mistrovství světa. Motivace bude obrovská.