Rýparovy vzpomínky na Švýcarsko: boule na tváři, bronz za týmovou vůli na krku

Svým jubilejním 20. gólem v reprezentaci Josef Rýpar načal to, co pak v prodloužení Filip Langer dokonal. „Uplácali jsme to, dali jsme v prodloužení gól a můžeme zaslouženě slavit medaili,“ chystal se Rýpar s medailí na krku na dlouhý večer.

Jak vám bitvy se Švýcary chutnaly?

Výborně, protože mám medaili na krku, tak se nějaké bolístky nebo šrámy mažou. Jsem rád, že jsme to zvládli. Třetí třetinu a celkově konec jsme se Švýcarskem zahráli perfektně, stáhli jsme to na dvě lajny, Švýcarsko bylo až na nějaké brejky nulové. Zaslouženě jsme zápas otočili.

Josef Rýpar se raduje ze svého gólu.

Byla to především touha, co vás dovedlo k bronzu, nebo jste podali i vyzrálejší výkon než v letech 2016 a 2018 při porážkách v zápasech o třetí místo?

Byl to komplex všech věcí. Musím říct, že tým tady si neuvěřitelně sedl lidsky, týmová chemie v něm fungovala. To bych chtěl zmínit jako první základní věc. Víme, že máme kvalitní hráče, máme kvalitní juniory a víme, že do budoucna máme na čem stavět. Brány semifinále se musí otřásat, protože my máme tým na to, abychom hráli o finále a o světový titul.

To vám v sobotu v semifinále s Finskem uteklo o kousek. Bylo těžké hodit zklamání za hlavu?

Bylo to těžké, protože s Finy jsme hráli výborně, půl zápasu jsme drželi otěže. Finové byli nervózní, měli plnou halu a možná je to svazovalo. My jsme toho využili, hráli jsme poctivě do defenzívy, poctivě do útoku, a na můj vkus jsme si vytvořili až hodně šancí. Tolik jsem dlouho nezažil. Samozřejmě to bolelo, ale my jsme se z toho oklepali a týmovým nastavením a týmovým výkonem jsme si šli pro třetí místo.

Jak vám ale bylo za stavu 1:3 na začátku třetí třetiny, kdy přišly velké změny v sestavě a první dvě minuty se zdálo, že nezafungovaly?

Vypadalo to všeljak, říkal jsem si možná na střídačce to samé. Ale kvalita v naší první lajně a vazby mezi hráči z klubů, kteří hráli spolu, tam byly znát. To zafungovalo. Ve třetí třetině jsme Švýcarsko víceméně přejeli a byla to zasloužená otočka.

MS Florbalistů příloha iDNES.cz

Přišel váš 20. gól v reprezentaci v pravý čas?

Řekl bych, že jsem se mistrovstvím trochu protrápil. Samozřejmě moje úkoly celkově v týmu a v naší lajně byly specifické, nebyl jsem v roli šutéra a tu roli jsem přijal. Jsem velmi rád, že mi to tam dneska spadlo, mohlo tam toho spadnout více, ale jsem rád i za tento gól. Pomohl k třetímu místu a já musím znovu vyzvednout ten tým, co jsme tady ukázali. Super zážitek a super vzpomínka.

Připomínat šampionát vám bude i rána na levé tváři, hrál jste s ní od druhého zápasu ve skupině. Jak jste k ní přišel?

To jsme se střetli s Nicolou Bischofbergerem, mým spoluhráčem z Linköpingu. Bylo tam rameno nebo loket, už nevím. Chvilku jsem měl možná i zatmění, ale kousl jsem se, dohrál jsem to a bylo to v pohodě.

Tekla vám z rány během zbytku turnaje krev? Museli vám ji lékaři zašívat?

Bylo to hodně napuchlé, měnilo to barvy, možná tam mám stíny jako kdybych si to namaloval, ale bylo to v pohodě. Naštěstí, i když to možná bylo na jeden nebo na dva stehy, naši maséři lomeno doktoři to zvládli nějakým tejpem nebo mašličkou a nezůstanou mi snad žádné snad stopy. (úsměv).