ONLINE: Favorizované české florbalistky bojují ve čtvrtfinále MS s Dánskem

S Dánkami se potkaly naposledy ve stejné fázi MS v roce 2011 v St. Gallenu při cestě za bronzem. Pokud Češky uspějí, budou v sobotu v semifinále bojovat od 19:55 o zisk historicky druhé medaile proti Finsku.

ONLINE: Česko vs. Dánsko Čtvrtfinále MS začíná v 16 hodin

Dánky, které na minulém šampionátu v Neuchatelu skončily desáté, ve středečním předkole play off zdolaly po obratu Německo 5:4 po nájezdech. Předtím ve výkonnostně horší skupině porazily USA 9:6, Thajsko 9:1 a Itálii 15:0.

„Mají několik hráček, které hrají v Malmö švédskou ligu. Určitě nemají špatný tým a očekávám podobný zápas jako (v základní skupině) s Polkami (6:2). Je to čtvrtfinále, nebude to nic lehkého. Oni nemají co ztratit, tak do toho určitě půjdou naplno, nechají tam úplně všechno a my taky musíme být připravené,“ řekla česká kapitánka Eliška Krupnová.

S Dánskem se Češky utkaly dosud čtyřikrát a všechny zápasy vyhrály při celkovém skóre 22:7. Naposledy v St. Gallenu zvítězily 5:1. Byly u toho tři hráčky současného kádru - Krupnová, Koníčková a brankářka Jana Christianová, která ale do duelu nezasáhla. „Už je to tak dávno, týmy se obměnily,“ lovila v paměti Krupnová.

Svěřenkyně trenéra Saschy Rhynera čekají na závěr turnaje čekají tři zápasy ve třech dnech a už se chytají i na možný sobotní souboj s Finskem, které ve čtvrtfinále smetlo Polky 14:0. „Řekli jsme si, že další krok je Dánsko a ještě v semifinále nejsme. Ale kvůli programu jsme si potřebovali něco zkusit i co se týče pravděpodobného semifinále,“ vysvětlovala Krupnová.

Ale teď musí reprezentantky nejprve vyřadit Dánky. Povede se jim to? Sledujte v online reportáži.