Pardubičtí florbalisté zvolili za kapitána Dleska. Doufal jsem v to, říká

„Věděl jsem, že vzhledem k Martinově nové funkci se chystá volba nového kapitána. Nebudu lhát, v koutku duše jsem doufal v mé zvolení, ale tipoval jsem Honzu Kourka, na kterého jsem i sám ukázal,“ říká pětadvacetiletý rychlík přezdívaný Bolt.

V dresu Sokola strávil až na dvě krátké epizodky v podobě hostování a střídavých startů ve Svitavách v letech 2013 a 2014 celou kariéru, tudíž byla volba celkem jasná.

„Je to pardubický odchovanec a srdcař, takže jsem přesvědčen o tom, že je to kapitán na svém místě, stejně jako byl Martin Zozulák,“ tvrdí o Dleskovi trenér Sokola Ladislav Štancl.

Sám hráč si plně uvědomuje, že nosit „céčko“ bude veliká zodpovědnost. „Jsem rád, že jsem od kluků tuhle příležitost dostal a udělám vše pro to, abych je nezklamal. Pořád ale bude potřeba zůstat taky sám sebou a soustředit se na své výkony,“ uvažuje Dlesk.

Pokud zůstaneme v osobní rovině, střelec loňských čtyř gólů přiznává, že na kapitána si myslel už na začátku kariéry. „Když jsem v Pardubicích začínal, byl to jeden z mých dvou pomyslných vrcholů, kterých jsem chtěl dosáhnout. Druhým je titul, “ vyhlašuje Dlesk.

Pardubický Tomáš Dlesk ztrácí rovnováhu během zápasu se Střešovicemi.

K němu však mají Východočeši v tuto chvíli hodně daleko, prozatím se perou na pomezí vyřazovacích bojů v play off a duelů o setrvání v nejvyšší soutěži. Dlesk však jako správný kapitán věří v první variantu. „Budu chtít kluky táhnout tím správným směrem, abychom dosáhli společného cíle, kterým podle mě je druhé play off tady v Pardubicích,“ říká Dlesk.

V hlavě si také srovnává, jak vlastně s pozicí kapitána správně zacházet. „Důležité bude odhadnout tu správnou chvíli, kdy hráče povzbudit a namotivovat a zároveň si dobře vyhodnotit, kdy bude lepší je nechat být, aby si danou situaci vyřešili sami,“ má jasno Dlesk s tím, že coby týmový lídr bude muset zapracovat hlavně na svém chování mezi mantinely.

„Jsem známý spíš jako bouřlivák a občas se na hřišti neuhlídám. To beru jako nejsložitější věc, se kterou se budu muset poprat,“ říká.

Dlesk už si kapitánování Sokolu vyzkoušel v minulém týdnu, kdy Východočeši hráli v Praze turnaj Czech Open. Z elitní skupiny, respektive jejího play down, těsně nepostoupili do čtvrtfinále, nicméně ve čtvrtek to jedou napravit na další mezinárodní štaci Slovak Floorball Cup do Bratislavy. „Letní příprava je dlouhá. Vše z tréninků i srpnových zápasů bude potřeba si přenést do sezony, v čemž bych kluky chtěl motivovat,“ přeje si Dlesk.