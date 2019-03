Pardubičtí florbalisté jsou zachráněni. Zozulák: Tým má potenciál

„Šli jsme do play down proti soupeři, který měl po základní části stejně bodů jako my,“ připomněl 31letý kanonýr v klubovém rozhovoru.

„Nečekali jsme, že by série mohla být takhle jednoznačná. Ale je to relativní, protože všechna utkání se rozhodovala až v posledních třetinách. Nebylo to nic jednoduchého,“ pokračoval. V posledním utkání podle něho Brňané, už tak proslulí zalezlým obranným blokem, předvedli dosud nejpasivnější hru.

„Předpokládal bych, že to víc otevřou, že budou víc napadat. Ale přišlo mi, že jsou trošku odevzdaní. Myslel jsem, že se o to budou prát víc,“ sdělil Zozulák.

Ten navzdory 13. místu v základní části a bojům o záchranu letošní ročník hodnotí jako vydařený.

„V létě jsme zvítězili na turnaji Czech Open, potom v poháru, což je tady historicky největší úspěch. A ve finále jsme luxusně zvládli sérii play down s Brnem. Výkony byly nevyrovnané, ale tyhle klíčové momenty ukazují, že tým má velký potenciál,“ věřil Zozulák.