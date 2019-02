Florbalové týmy 1. SC Vítkovice a FBC Ostrava myslí na play off

Klub 1. SC Vítkovice vyhlásil do play off „Modré tažení“. Má totiž na co navazovat - v minulém ročníku Vítkovičtí získali tři ze čtyř možných klubových trofejí (jak muži, tak ženy triumfovali v Poháru České pojišťovny, ženy rovněž vybojovaly ligový mistrovský titul). Před posledním kolem základní části jsou na tom vítkovické celky znovu velice dobře - ženy vládnou extraligové tabulce, muži jsou v tabulce superligy čtvrtí, ale pořád ve hře o třetí příčku.

Ženy FBC Ostrava jsou na tom podobně jako vítkovičtí muži. Momentálně drží čtvrté místo, ale o víkendu je čeká přímý souboj o třetí příčku s pražským celkem Ivanti Tigers, na který ztrácejí pouze dva body. Mužský tým FBC Ostrava byl pár kol před koncem základní části mimo příčky zajišťující účast v play off, ovšem výhrou v minulém utkání si definitivně potvrdil účast ve vyřazovacích bojích o titul. Před posledním kolem základní části má totiž čtyřbodový náskok před devátými Bohemians.

„Tak trochu jsme překvapili sami sebe a předčili předsezonní očekávání,“ řekl trenér vítkovického ženského družstva Tomáš Martiník. „Ale ne že bychom si nevěřili. Chtěli jsme být nahoře a tým držet na úrovni boje o přední příčky.“

Vítkovické florbalistky v odehraných 21 zápasech vybojovaly 58 bodů, z 63 možných jich tak ztratily pouze pět. „Když se ohlédnu za základní částí, asi ji líp odehrát nešlo. Prohráli jsme jenom jednou na začátku soutěže, od té doby vyhráváme,“ pochvaloval si Martiník, jehož tým tak zřejmě bude vybírat soupeře pro čtvrtfinále jako první. „O osmé místo se ještě bojuje, varianty jsou otevřené. Ale představu máme, v nejbližších dnech se o tom budeme bavit,“ dodal Martiník.

„My jsme měli začátek základní části poznamenaný reprezentačními srazy. Hodně kluků jezdívalo na soustředění a my jsme i kvůli zranění asi sedm kol odehráli v improvizované sestavě,“ podotkl kouč vítkovického týmu mužů Pavel Brus. „Ztratili jsme dost bodů, ale v době kolem mistrovství světa jsme se zvedli a nasbírali důležité body. Ovšem nebýt těch ztrát, reálně hrajeme o první místo.“

Nyní budou Vítkovičtí v posledním kole na dálku bojovat o třetí příčku. Potřebují, aby třetí Chodov nebodoval na hřišti vedoucí Sparty, sami přitom musí porazit střešovický Tatran. „Když to vyjde, budeme třetí a budeme mít právo volby. Když ne, zůstaneme čtvrtí a pravděpodobně na nás vyjde Tatran, protože Střešovice si do čtvrtfinále určitě nikdo nevybere. A když čtvrtfinále zvládneme, v semifinále si věříme na všechny,“ doplnil Brus.

„My už play off vlastně hrajeme pár zápasů,“ připomněl nelehkou situaci svého celku kouč mužů FBC Ostrava Karel Ševčík. „Oddechli jsme si, ale nemůžeme se plácat po ramenou, protože play off byl cíl. Teď, jak se říká, začíná ta pravá sezona,“ zmínil útočník FBC Ostrava Jan Daniš po nedělní výhře nad Brnem, která týmu pojistila play off.

„Také pro nás začíná zásadní část sezony. Máme svůj dlouhodobý cíl, chceme dojít do Superfinále. Ale pořád máme na čem pracovat,“ konstatoval trenér žen FBC Ostrava Jakub Robenek, jehož družstvo už letos vyhrálo pohárovou soutěž.