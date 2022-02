Florbaloví Štíři vstupují do play off, předkolo chtějí zvládnout

„Jsme spokojení. Chtěli jsme se bez potíží vyhnout skupině play down, což jsme zvládli. Naopak jsme vyrovnali historicky nejlepší umístění, před čtyřmi lety jsme byli po základní části také osmí,“ bilancuje prezident klubu Jiří Kratochvíl.

Tehdy se však soutěž ještě hrála jiným systémem a play off si zkusila jen nejlepší osmička. Nyní už se celky na sedmém až desátém místě utkávají v předkole, kde by si Štíři rádi připsali první vítěznou sérii v play off. „Moc příležitostí jsme k tomu neměli, ale už jsme získali alespoň nějaké zkušenosti. Tentokrát už určitě chceme projít dál,“ má jasno Kratochvíl.

Podobné plány má však i soupeř Jihočechů. Jen o tři body za nimi skončili hráči Start98 z pražských Kunratic. „Je těžké určit favorita, vidím to 50 na 50,“ odhaduje.

Vyrovnaná je i vzájemná bilance obou celků v této sezoně. Kunratice na konci září vyhrály v budějovické sportovní hale 6:1. Odvetu v Praze zvládli rovněž lépe hosté, zvítězili 9:4. „Ve vzájemných zápasech padá hodně gólů. Nám se v Praze hraje dobře, ale důležitá může být i výhoda domácího prostředí pro první a případný třetí zápas,“ uvědomuje si Kratochvíl.

Klíčovou roli mohou sehrát hráči z nejvyšší soutěže, kteří jsou v obou klubech na střídavé starty. Českobudějovičtí však určitě nebudou moci využít Tomáše Hanáka, jenž nastoupí za superligové Black Angels. Otázkou zůstává start Jana Procházky. Posílit může i soupeř. „Využívají hráče z Chodova, který má volno. Ale uvidíme, jestli někoho uvolní,“ nepředbíhá.

Vyrovnanou sérii na dva vítězné duely dost možná rozhodne až třetí klání. „Důležité mohou být první třetiny. Komu se povede vstup do utkání, získá psychologickou výhodu a bude mít navrch. Ukázalo se to v obou vzájemných zápase,“ potvrzuje Kratochvíl.

Série startuje zítra v 18 hodin ve sportovní hale v Českých Budějovicích. V neděli se hraje odveta od 17 hodin v Praze. Případný třetí duel je na plánu na jihu Čech ve středu. „Věřím, že přijdou fanoušci. Uvolněné restrikce nám pomohou zaplnit halu, přišli jsme kvůli nim možná o polovinu diváků. Čeká nás dobrý florbal a bude o co hrát,“ zdůrazňuje prezident klubu.

Pokud by Štíři prošli do čtvrtfinále, dalšího soupeře poznají až po nějakém čase. Tři nejlepší týmy po základní části si totiž soupeře vybírají. „Mohli bychom využít nadšení po vyhrané sérii. Cítím z týmu, že chce v play off něco uhrát. Můžeme překvapit i dál. Ke konci základní části jsme vyhráli na hřišti druhého Znojma, proč to nezopakovat,“ dodává.