Florbalová Česká Lípa bude bojovat o přežití v superlize

Úvodní souboj série se hraje v českolipské hale v sobotu od 19.00, druhý o den později od 17.00 tamtéž. „Každý sestup z nejvyšší soutěže je velkou demotivací. Věřím ale, že máme kvalitnější kádr a ligu udržíme,“ řekl hrající manažer Štěpán Slaný v rozhovoru pro klubový web.

V závěru základní části se Českolipští ještě pokoušeli bojovat o play off, dohnat ztrátu na desátou příčku se jim však už nepodařilo.

„Je však potřeba zmínit, že jsme si účast v play off rozhodně neprohráli v posledních dvou zápasech se Spartou a Vinohrady. Velkým zklamáním jsou pro mě výkony v první polovině soutěže. Proto je asi správné, že jsme v play down,“ uznal Slaný.

Zkušený obránce, který ve své kariéře zažil úspěchy s reprezentací nebo postup do nejvyšší soutěže s Českou Lípou, očekává s Brnem vyrovnanou sérii.

„Týmy nejsou výkonnostně daleko od sebe. Poslední vzájemné zápasy byly rovněž velmi napínavé a vlastně se po nich zrodily po šedesáti minutách dvě remízy,“ říká. „Nečekám žádné přestřelky, ale spíše hru ze zabezpečené obrany. Ani naši soupeři nejsou žádní ostrostřelci a potýkají se dlouhodobě s problémy v produktivitě.“

Uchování superligové příslušnosti je pro Lípu hodně důležité. „Nevím, kolik hráčů by v případě našeho neúspěchu v sérii play down pokračovalo. Byla by to škoda i proto, že máme zajímavé mladé talentované hráče. Naším cílem je být etablovaným superligovým týmem a k tomu právě potřebujeme tuto baráž zvládnout,“ řekl Slaný.