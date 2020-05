Vakoč závodil s Kelemenem a Turkem na plzeňské Lopatárně

„Je to výborná příprava, při které si můžete zvolit, co si vyzkoušíte. Únik, spurty nebo další činnosti,“ pochvaloval si Petr Vakoč, který jinak žije v Andoře. „Tam jsem trávil čas ve složité době, která postihla celý svět. Hodně jsem chodil po horách, jezdil a chystal se na sezonu. Ale teď jsem zase rád v Čechách, ten šrumec v pelotonu mi chyběl. Do Plzně přijedu i na některý z dalších dílů seriálu,“ slíbil Vakoč.

Kritérium na 66 kilometrů vyhrál v konkurenci 86 cyklistů Petr Fiala z pořádajícího týmu AC Sparta Praha, když si dlouhým únikem v malé skupině vytvořil dostatečný bodový náskok. Druhý dojel Nicolas Pietrula z Dukly Praha, třetí Oldřich Novotný z CT Weber.