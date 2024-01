Burlová odstoupila kvůli zranění z nadějně rozjeté Tour Down Under

Zranění z první etapy pokazilo cyklistce Kristýně Burlové slibně rozjetý závod Tour Down Under. Druhou etapu v Austrálii jednadvacetiletá česká jezdkyně nedokončila kvůli bolavému loktu, který si poranila při pátečním pádu. Do druhého dne závodu WorldTour nastoupila v bílém dresu pro nejlepší mladou závodnici.