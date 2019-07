Pyrenejské otázky: Zabetonuje tým Ineos závod? Kdo na Tourmaletu zaútočí?

dnes 10:25

Bagneres-de-Bigorre (Od našeho zpravodaje) - Budeme útočit? A proč? Dnes platí příměří, zaveleli si favorité Tour při čtvrtečním vjezdu do Pyrenejí. Ne že by byli k soupeřům až tak ohleduplní. Nebo že by průsmyky na trase byly příliš lehké. „Ale dnes útočit by bylo riskantní,“ řekl Egan Bernal z Ineosu, třetí muž pořadí. „My riskovat nepotřebujeme. Musíme myslet na etapy, které přijdou.“