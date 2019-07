Jumbo letí vzhůru. Kdysi prosili o sponzory, teď napodobují Sky

Mají Stevena Kruijswijka, čtvrtého v pořadí závodu.

Mají impozantní triumf v bruselské týmové časovce.

A mají tři další etapová prvenství se třemi různými jezdci, Mikem Teunissenem, Dylanem Groenewegenem a Woutem van Aertem.

Přičemž ve středu v Toulouse teprve fotofiniš odsoudil Groenewegena k „pouze“ druhému místu za Calebem Ewanem.

„Přijeli jsme na Tour s touhou po úspěších. Ale to, co se nyní děje, je naprosto šílené a bizarní,“ říká Kruijswijk.

Už i Dave Brailsford, manažer stáje Ineos, varuje: „Jumbo Visma je čím dál nebezpečnější. Připadá mi, že budují svůj tým podobně systematicky, jako jsme kdysi my budovali Sky.“

Od roku 1996 patřilo dnešní Jumbo pod názvem Rabobank k elitě profesionálního pelotonu, než na Tour 2007 utržilo tvrdý direkt. Lídra týmu a majitele žlutého trikotu Michaela Rasmussena tehdy tým vyhodil z prakticky vyhraného závodu, když se objevily důkazy, že se Dán plánovitě vyhýbal dopingovým komisařům.

Šéf stáje Theo De Rooy musel vzápětí rezignovat, podpora banky Rabobank ochabla. Po dalších dopingových kauzách v cyklistice, v čele s velkým odhalením Lance Armstronga, banka v roce 2012 oznámila, že ukončí financování týmu.

Stáji hrozil zánik.

Za poslední peníze od Rabobanku dočasně pokračovala v roce 2013 bez sponzorů pod názvem Blanco.

„Coby stáj Rabobank jsme měli druhý nejvyšší rozpočet ze všech, jenže zčistajasna se vše zhroutilo a my přepnuli do módu přežití,“ vzpomíná Richard Plugge, jenž tehdy přišel k týmu coby sportovní ředitel.

Na jednu sezonu je zachránila americká technologická firma Belkin, ale opravdový vzestup přišel až s příchodem nizozemské loterie Lotto a řetězce supermarketů Jumbo na post hlavních sponzorů.

„Až od roku 2016 jsme zase mohli začít budovat všestranně silný tým,“ vypráví Plugge.

Pomáhají i ketony?

Před letošní sezonou zařídila další navýšení rozpočtu norská softwarová společnost Visma, jež nahradila v názvu stáje odcházející Lotto.

Díky tomu mohli dál posilovat, přišli rovněž cyklokrosový šampion Wout van Aert i časovkářský motor Tony Martin. „Viděli, že jsme se stali jednou z nejprofesionálněji vedených stájí světa, od tréninku přes výživu až k hledání talentů,“ soudí Plugge. Rovněž v tomto zaměření na precizní práci týmu vidí Dave Brailsford souvislosti s někdejším vývojem týmu Sky.

V souvislosti se vzestupem výkonnosti Jumba se nyní nicméně objevily i spekulace, že na něm má podíl také užívání ketonů a zázračných nápojů.

ŽLUTOČERNÁ SÍLA. Letka Jumba Visma v akci.

Ketony jsou výživové doplňky pro vytrvalostní sportovce, nezařazené na listinu zakázaných dopingových prostředků. Dokážou nahrazovat glukózu jakožto palivo ve většině těla. Loni jejich užívání přiznalo sedm z 22 stájí startujících na Tour.

Studie Lovaňské univerzity tvrdí, že ketony snižují tepovou frekvenci a urychlují regeneraci, dovedou údajně navýšit výkonnost sportovců až o 15 procent.

Vedoucí výzkumu Peter Hespel kromě jiného uvedl, jak se od velmi zkušeného nejmenovaného cyklisty loni dozvěděl, že ketonové nápoje mu dokázaly v průběhu Tour snížit srdeční tep v porovnání s údaji na startu Tour.

Jiná studie, kterou si nechal vypracovat tým Sunweb, tvrdí pravý opak. „Panuje nejistota ohledně efektivity ketonových doplňků, a dokonce existují obavy z jejich negativního vlivu na výkon,“ tvrdí Anko Boelems, lékař Sunwebu.

Ať je to jakkoli, hvězdy Jumba svorně ujišťují, že v ketonech jejich současné kouzlo nespočívá. „Zlepšujeme se rok od roku. Mnohem víc teď věříme ve vlastní schopnosti,“ tvrdí Steven Kruijswijk.

Na Giru 2016 až do 19. etapy senzačně držel růžový trikot, jenže po útoku Vincenza Nibaliho ztratil rovnováhu ve sjezdu z průsmyku Agnello a při následném saltu do sněhové bariéry si zlomil žebro. Navzdory zlomenině a silné bolesti přesto Giro dokončil na 4. místě.

Vzpomínka na Giro 2016:

Loni prožil s týmem i skvostnou Tour: čtvrtý Primož Roglič, pátý Steven Kruijswijk, navíc s přispěním Dylana Groenewegena tři vyhrané etapy.

Přesto na minulé Tour ještě nepanovala v týmu úplná harmonie. „Primož a Steven na ní sice nejeli proti sobě, ale nebyli ani připraveni jeden pro druhého zničit vlastní ambice,“ řekl George Bennett, další přední vrchař týmu. „Přitom aby se jeden z nich dostal na stupně vítězů, to bylo potřeba.“

Další cíl: titul z Grand Tour

Letos tedy šéfové Jumba rozhodli: Kruijswijk bude na Tour naším jediným lídrem na pořadí.

Právě Bennetta už v zimě požádali, ať je připraven se pro svého lídra obětovat. Novozélanďan poslechl. I přesto, že sám je osmým cyklistou z loňského Gira.

„Osobní ambice jsem odhodil stranou,“ říkal Bennett po startu v Bruselu. „Jsem tu jedoucí opravárna. Poskytnu Stevenovi kola, rámy, cokoliv bude potřebovat. Budu jeho stínem, nosičem vody i ochrankou.“

Až do pondělka se také on držel v první pětce pořadí, než se zařadil mezi oběti větrné loterie v etapě do Albi, kdy ztratil dokonce 9:45 minuty.

„Potřebovali jsme nové bidony,“ vysvětloval, jak byl odpárán. „Steven Kruijswijk pro ně rozhodně jezdit nebude, Tony Martin zrovna organizoval chlapce na špici a Dylan Groenewegen se chystal na spurt. Jel jsem pro ně tedy k týmovému autu já. Když jsem se vracel, najednou byl peloton na několik částí. Já zůstal v té čtvrté.“

Bennett věří, že za jedenáct dní uvidí v Paříži Kruijswijka na stupních vítězů Tour. „Třetí týdny má tradičně skvělé,“ poukazuje.

Je přesvědčen, že Jumbo může porazit i tým Ineos. „Není to jednoduché, ale ani nemožné,“ tvrdí.

KDYŽ JUMBO SLAVÍ. Oslava triumfu Wouta Van Aerta v 10. etapě Tour.

Síla týmu má nadále vzrůstat. Ve vzduchu visí možný přestup Toma Dumoulina ze Sunwebu, i když jej Dumoulin minulý týden (prozatím) dementoval. Hovoří se též o příchodu někdejšího krále sprinterů Marcela Kittela z Kaťuše, který letos kvůli psychickým a fyzickým problémům přerušil kariéru. „Ale nejprve si musí sám v sobě ujasnit, co vlastně chce,“ podotkl šéf týmu Plugge.

„Jakmile si s naším týmem stanovíme nějaký cíl, nezáleží na tom, jak vysoko laťka leží, my jdeme tvrdě za tím,“ říká Mike Teunissen, vítěz úvodní etapy Tour v Bruselu.

Necílí na Grand Tour na jeden jediný cíl, jako tým Ineos, který se zajímá jen o celkové prvenství. Chtějí vyhrávat také sprinterské a další etapy. „Proč by to nemohlo jít dohromady? Když Bradley Wiggins vyhrál Tour, také měli ve Sky jako sprintera Marka Cavendishe,“ řekl Plugge.

Útok na celkové vítězství v závodě Grand Tour jim na Giru ještě s Primožem Rogličem nevyšel.

Buďte si však jisti, že je jejich další metou.