ONLINE: Jede se druhá etapa Tour. V půlce závodu je na čele duo uprchlíků

„Jsem jen syn farmáře z Belgie a dokázal jsem něco takového,“ neubránil se slzám po konci páteční časovky v Kodani její senzační vítěz a první letošní majitel žlutého dresu Lampaert. V sobotu má šanci své vlastnictví prodloužit.

Stačí, aby se bez potíží propletl dánskými cestami, ustál případný vítr od moře a doufal, že Wout van Aert neposbírá dostatek bonifikačních sekund. Ten ztrácí na lídra závodu pouhých pět vteřin a může ho tedy jako jediný ze sprinterů díky bonifikacím v cíli vysvléci ze žlutého.

K možnému převlékání dresů dojde ale až po hektickém dni plném nervozity, která je součástí všech počátečních etap nejslavnějšího cyklistického závodu na světě.

Organizátoři se netají tím, že sobotní trasu stavěli s myšlenkou na boční vítr od moře, který by jinak poměrně jednolitou etapu mohl výrazně zdramatizovat.

Profil 2. etapy Tour de France 2022

Startuje se z města Roskilde na ostrově Sjælland, po jehož severním pobřeží dorazí peloton ke třem vrchařským prémiím nejnižší kategorie. Ty by neměly napáchat v pelotonu větší škodu. Víc obav panuje z nervózní atmosféry a úzkých klikatých cest, které na prémie vedou.

75 kilometrů před cílem přijde v Kalundborgu sprinterská prémie, zkouška na to, co se snad odehraje později v cíli. Z Kalundborgu bude peloton pokračovat po pobřeží až k metě 21 kilometrů do cíle, kde cyklisté najedou na slavný most přes Velký Belt. Na něm se očekávají nejprudší větrné poryvy.

„Týmy, které se umí s větrnými podmínkami vyrovnat nejlépe, budou mít taktickou výhodu,“ naznačoval při prezentaci trasy ředitel závodu Christian Prudhomme, jaký závěr etapy by si představoval.

Až tři kilometry před cílem vjede peloton znovu na pevninu, to už bude na ostrově Fyn. Poslední metry etapy vedou po okraji přístavního města Nyborg, jehož historické opevnění a hrad z 12. století utvoří pravou dánskou kulisu k vyvrcholení sobotní etapy.

Pokud peloton zvládne celý den vcelku, Nyborg uvidí první hromadný dojezd letošního ročníku. A v takovém případě je adeptů na vítězství celá řada.

„Na Tour není letos tolik sprinterských příležitostí, takže musíme každou z nich využít,“ hlásí jeden z nich – Caleb Ewan.

Vedle van Aerta jsou dalšími favority také Fabio Jakobsen, Mads Pedersen, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen nebo Peter Sagan.

„Jsme si celkem jistí, že na mostě bude čelní vítr, ale to se může změnit. Pokud přijde boční vítr, bude to masakr,“ ví Ewan.

Nastanou nakonec větrná jatka? A kdo na nich nejvíce vydělá?

Sledujte od 12:35 v podrobné reportáži.