Jen dva vítězové Tour dokázali kralovat i na Flandrech. Bude Pogačar třetím?

Ve čtvrtek přidal na Instagram fotku, jak leží doma v Monaku na pohovce, na hlavě má žlutý klobouček z Tour de France a opaluje se. „Chytám trochu bronzu před Flandry,“ připsal k tomu. Pohoda, klídek a tabáček, řeklo by se. Tadej Pogačar zůstává svůj. Zůstává tím pohodářem, kterým byl už od juniorských let, kdy byl sice považován za talent, jaký cyklistika desetiletí neměla, on si z toho však nikdy těžkou hlavu nedělal.