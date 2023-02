Ohýbá závody podle své vůle. Kvarteto triumfů Pogačara? Fascinující

Pondělí: Pogačar útočí na menším španělském závodě Jaén Paraiso Interior 42 kilometrů před cílem, všem ujede a slaví první triumf v sezoně. S téměř minutovým náskokem.

Středa: Další útok, tentokrát 12 kilometrů před cílem v první etapě na slavnějším etapovém závodě Ruta del Sol. Znovu nikdo nestačí, znovu přijede do cíle sám s obřím náskokem 38 sekund.

„Skvělá týmová práce, kluci mě dovezli pod poslední stoupání ve velmi, velmi vysokém tempu, které se mi fakt líbilo. Stoupání bylo strmé, takže když jsem uviděl šanci zaútočit, šel jsem po ní. Dneska jsem si to užil,“ vyprávěl.

On určitě, těžko říct, jestli i jeho konkurenti.

Just your average start to the week for Tadej Pogačar 😅



Two dominant wins at Clásica Jaén Paraíso Interior and Ruta Ciclista Del Sol 💪



📸 @GettyImages | Cor Vos pic.twitter.com/sDR8w8Rvda — Velon CC (@VelonCC) February 15, 2023

Tak, či tak to byl vlastně takový normální start týdne slovinského démona. Když navíc tyhle dva triumfy sečtete i s posledními závody v minulém roce, má Pogačar na kontě už čtyři výhry v řadě.

A to už si pár písmenek zaslouží.

Vždyť cyklistika není sportem, jenž by přitahoval vítězné série. Kvůli mnoha faktorům, kvůli mnoha věcem, které se můžou v závodech pokazit. A pochopitelně i kvůli tomu, že je na startu pokaždé více než 120 jezdců.

Je to jiné než třeba ve fotbale, kde v Premier League dokázal Liverpool s Manchesterem City vyhrát 17 zápasů v řadě. V ragby zvládli All Black 18 utkání a třeba Novak Djokovič jednou ovládl 43 zápasů za sebou.

V cyklistice ne že by vítězné série byly neslýchané, spíš jsou vzácné, neobvyklé, vyhrazené skutečným velikánům.

V roce 2011 ovládla multitalentovaná Marianne Vosová 11 závodů v řadě – rekord. Bájný Eddy Merckx dokázal maximálně triumfovat pětkrát v řadě v roce 1972. I na tom je patrné, jak vzácné vítězné kvarteto Pogačara je.

Středeční úvodní etapu Ruta del Sol absolvovalo 119 jezdců ze 17 stájí.

Pochopitelně vzhledem k hierarchii, jaká v silniční cyklistice platí, ne všichni doufali, že první etapu vyhrají, ale těch jmen, jež se skloňovala, bylo dost.

Jenže v závodě, do kterého nastoupí Tadej Pogačar, často platí trochu odlišná pravidla. Hrajete s tím, co vám on dovolí. Dokáže totiž věci, o kterých běžní cyklisté jen sní.

Těžko říct, co se takovým borcům, jako je Mikel Landa, Tao Hart, Enric Mas nebo Carlos Rodríguez, honilo v hlavě, když jim Pogačar ve středu 12 kilometrů před cílem nastoupil.

#69RdS 🇪🇸 / L’attaque décisive de 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) sur l’étape du jour. 🔥 pic.twitter.com/hjradHPDa7 — Renaud Breban (@RenaudB31) February 15, 2023

Nejspíš něco jako: A už je to tady zas...

Podobné to muselo pro jeho soupeře být i v pondělí, kdy ujel šílených 42 kilometrů před cílem. Museli si připadat bezbranně.

A jen tak mimochodem, když loni sezonu končil triumfy na Tre Valli Varesine a Lombardii, předtím ještě dojel druhý na Giru dell’Emilia. S pěti triumfy by dorovnal Merckxův rekord, ale i čtyři výhry jsou ohromující.

„I já jsem z toho překvapený. Věděl jsem, že mám dobrou formu, ale že až tak, že hned na začátku sezony vyhraju první dva závody? To jsem ani já nečekal,“ usmíval se ve středu v cíli.

On možná ne, fanoušci už se tolik nediví.

Způsob, jakým Pogačar dokáže ohýbat závody podle své vůle, je už dost známý na to, aby to bylo překvapení. Překvapením spíš je, když se mu nepovede vyhrát závod, na který cílí – třeba jako loňskou Tour.

Ta série navíc čtyřmi triumfy nemusí skončit.

Ruta del Sol totiž neobsahuje žádný vyloženě sprinterský den, taky žádnou etapu, u které byste si řekli, že je stoprocentně pro únik.

Asi se nedá předpokládat, že by Slovinec vyhrál všech pět etap, ne s tolika konkurenčními zájmy, s tolika možnostmi, které silniční cyklistika nabízí.

Ale v jeho dimenzi se může stát všechno.

Vždyť i při pondělním triumfu píchnul. Jeho šance na výhru to snížilo, ale ani to nestačilo. Ruta del Sol navíc už prakticky celkově vyhrál, jeho 38sekundový náskok po prvním dni už bude horko těžko někdo nahánět. O to víc se může zaměřit na jednotlivé etapy.

Tadej Pogacar's solo lasted 1 h 2 min 45 sec all the way to the finish. Except Sergio Samitier—the last rider from the breakaway—who took a couple of pulls, Pogacar did all the work. Max time gap was ~2 min. Pogacar had to change bicycle & gap narrowed at the end. #ClasicaJaen23 pic.twitter.com/vRmnOI6cD8 — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) February 13, 2023

„Ale pořád to neberu jako jasnou věc, bude těžké dres vedoucího muže uhájit. Budou tam složité etapy, naštěstí se můžu spolehnout na silný tým,“ říká.

Mimochodem, ve 24 letech ho dělí už jen dvě výhry od 50 profesionálních prvenství, pozoruhodné.

Řečí statistik, od Critéria du Dauphiné v roce 2020 vyhrál vždycky aspoň jednu etapu na každém etapovém závodu, do kterého od té doby vstoupil.

Ta série trvá už 29 měsíců.

Kdo ví, kdy skončí.