Úvodní závod cyklistického poháru vyhrál ve Velké Bíteši talent Vacek

Vacek a úřadující mistr republiky Michael Kukrle startovali v dresu české reprezentace, jelikož jejich ruská profesionální stáj Gazprom-RusVelo nesmí v současnosti kvůli sankcím závodit. Kukrle, jenž obhajoval loňské prvenství, skončil na 59. místě.

Trio uprchlíků si přivezlo do cíle náskok sedmi vteřin před pelotonem. Nejvíce sil měl ve spurtu Vacek, který před měsícem triumfoval v etapě závodu elitní série WorldTour Kolem Spojených arabských emirátů.

„Odjeli jsme ve třech hodně brzo, jeli doraz a podařilo se nám získat náskok čtyř minut. Spurt mám silný, věřil jsem si a i ze špice jsem dokázal vyhrát. Jsem moc rád, že jsem to dokázal prodat,“ řekl vítěz na svazovém webu.

Vacek nyní řeší svoji budoucnost. „Stáj Trek-Segafredo je co do počtu jezdců plná a řeší se nějaká výjimka. Snad se to příští týden rozhodne a v půlce dubna bych již mohl závodit,“ dodal devatenáctiletý talent.