Pogačar se vrátil po zlomenině zápěstí a ovládl slovinský šampionát

Pogačar navázal na tři dny staré prvenství v časovce. „Mám radost, že se mi to povedlo. Byl to dobrý test před Tour. Nohy celkem obstály. Teď si odpočinu a vyrazím do Bilbaa,“ uvedl jezdec, který se vrátil k závodům dva měsíce po pádu v klasice Lutych-Bastogne-Lutych, při němž si zlomil zápěstí.

O třetí triumf na Tour začne Pogačar usilovat 1. července. Loni ho porazil Dán Jonas Vingegaard.

První domácí titul v závodě s hromadným startem vybojoval i úřadující mistr světa Remco Evenepoel v Belgii. V závěru 203 kilometrů dlouhé trasy přespurtoval v souboji dvou uprchlíků dvacetiletého Aleca Segaerta.

„Moc mě to potěšilo, zvlášť po čtvrtečním zklamání,“ uvedl Evenepoel, kterému nevyšla časovka v dešti a skončil čtvrtý. „Byl to těžký závod vzhledem k délce a počasí. Lampaert a Van Aert odvedli na začátku spoustu práce a já si počkal na svou chvíli,“ řekl vítěz.

Překvapivým britským šampionem se stal Fred Wright, pro kterého to byl první triumf v profesionální kariéře. Čtyřiadvacetiletý člen týmu Bahrajn-Victorious byl nejrychlejší z trojice uprchlíků a na domácím trůnu vystřídal hvězdu Marka Cavendishe, který ve své poslední sezoně mistrovský závod vynechal. Dojatý Wright při průjezdu cílem věnoval vítězství do nebe tragicky zesnulému stájovému kolegovi Ginu Mäderovi.

Na Mädera, který zemřel na následky pádu v nedávném závodu Kolem Švýcarska, se vzpomínalo i během šampionátu v jeho vlasti. Premiérový titul vybojoval Marc Hirschi, který ocenil sobotní jízdu na Mäderovu počest s cílem na velodromu v Oerlikonu, jíž se zúčastnilo zhruba 800 jezdců. „Bylo to pěkné a ohromně emotivní,“ uvedl po svém nedělním vítězství.