Před soubojem na MS: sebevědomý Van Aert, Pogačar čeká Slovinsko vs. zbytek

Jak si závodníci poradí s náročným programem? To je jedna z otázek, která zaznívá před světovým šampionátem.

„Dnes jsem se paradoxně cítil hůře než v předchozích dnech. To je to, co s vámi Grand Tour udělá - jeden den se cítíte tak, druhý zase jinak,“ říkal Nizozemec Tom Dumoulin po páteční časovce.

Zatímco časovku někteří účastníci Tour vynechali a raději odpočívali, v nedělním silničním závodě se představí téměř kompletní světová špička.

Včetně dvou nejlepších mužů Tour Tadeje Pogačara a Primože Rogliče.

Ti ještě před týdnem stáli proti sobě a v rozhodující 20. etapě svedli fantastický souboj o žlutý dres. Tentokrát společně pojedou za slovinskou reprezentaci.

LEGRACE. Primož Roglič ve žlutém v debatě s krajanem Tadejem Pogačarem.

„Myslím si, že to nebude žádný problém,“ říkal Pogačar v rozhovoru pro Cyclingnews. „Jsme dobrý tým, navzájem si rozumíme.“

Slovinsko bude mít k dispozici celou osmičku jezdců. Dále se v týmu představí třeba Luka Mezgec, Jan Polanc či Jan Tratnik.

„Bude to jiné než Tour. Ale myslím si, že se můžeme pokusit o duhový dres. Možná to bude takový souboj Slovinsko versus zbytek světa,“ dodal Pogačar.

258 kilometrů, 5000 výškových metrů

Místo souboje o mistrovský trikot je odlišné, než se původně plánovalo.

Tento rok mělo světový šampionát hostit švýcarské Aigle a Martiny. V srpnu ale tamní vláda prodloužila platnost opatření proti koronaviru, což organizátorům znemožnilo zářijové závody pořádat.

A tak narychlo museli vymýšlet nové řešení.

„Hledáme místo, které by nabídlo podobně náročné tratě jako Aigle-Martigny a které by tím pádem vyhovovalo stejnému typu jezdců, již se chystali závodit ve Švýcarsku,“ vysvětlovala UCI.

Nalezla ho v italské Imole.

Švýcarsko mělo nabídnout spíše táhlejší kopce, v Itálii se budou muset cyklisté vypořádat s kratšími výšlapy, mezi nimiž není příliš času na odpočinek.

Výjezd na Mazollano i na Cima Gallisterna měří jen něco přes dva kilometry s maximálním sklonem k 14 procentům. Oba ale cyklisté absolvují hned devětkrát.

Právě z tolika téměř 29kilometrových okruhů se skládá mužský silniční závod. Celkem tedy závodníci najedou 258 kilometrů a zdolají 5000 výškových metrů.

„Není to trasa pro vrchaře jako v Martigny, měla by vyhovovat spíše klasikářům, kteří zvládají kopce,“ přemítá Thomas Voeckler, kouč Francie.

Van Aert se cítí sebevědomě

Takovým by měl být Wout van Aert.

Po srpnovém restartu sezony má na kontě už šest vítězství včetně dvou triumfů na Tour. Ve Francii navíc oslnil i v kopcích: když v horách rozjel na čele vláčku Jumbo-Visma tempo, ztráceli i ryzí vrchaři.

„Po Tour jsem si dobře odpočinul, což se mi potvrdilo v časovce,“ líčil poté, co v ní vybojoval stříbro. „Cítím, že moje nohy jsou na tom podobně jako v minulých týdnech, takže jsem sebevědomý.“

K ruce bude mít v belgickém týmu i olympijského vítěze Grega Van Avermaeta, který vyhlásil, že mu bude pomáhat.

PRO DRUHÉ MÍSTO. Belgičan Wout van Aert během časovky na mistrovství světa v Imole.

„Van Aert v posledních týdnech ukázal, čeho všeho je schopný. Je proto naprosto přirozené, že bude lídrem, a bude mít veškerou pomoc, kterou bude potřebovat,“ slibuje Van Avermaet.

V případě Van Aertových problémů ho Van Avermaet může zastoupit. I jemu by trať mohla sedět. Pětatřicetiletý Belgičan letos na vítězství zatím čeká, na Tour byl nejlépe třetí.

„Myslím si, že spoustě jezdců ten okruh trochu nahání strach,“ míní. „Připomíná mi Strade Bianche, kde je také hodně strmých výjezdů.“

Na startu na automobilovém okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari dále nebude chybět celá řada etapových vítězů nedávné Tour.

Polsko bude spoléhat na Michala Kwiatkowského, Švýcarsko na Marca Hirschiho, Kazachstán na Alexeje Lucenka a Francie na Juliana Alaphilippa.

Alaphilippe na loňském šampionátu v britském Harrogate patřil k největším favoritům. Vždyť na jaře vyhrál, co se dalo, a pak jel čtrnáct dní ve žlutém na Tour.

NÁSTUP. Julian Alaphilippe nastupuje hlavnímu balíku během 12. etapy Tour de France.

V propršeném závodě se mu ale nedařilo a skončil 28. Letos by chtěl zamířit výš. Navzdory favorizovaným Slovincům či Van Aertovi.

„Nejsme favorité, ale to neznamená, že nemáme ambice,“ říká Francouz. „Po úsilí na Tour jsem byl unavený, ale během tohoto týdne jsem si dobře odpočinul a pořád mám velkou motivaci. Zvlášť po tom, co jsem si prohlédl okruh: bude velmi náročný.“

Z rolí pomocníků v týmu Jumbo-Visma budou moci jet na sebe Dumoulin, Američan Sepp Kuss či Novozélanďan George Bennett.

„Na Tour byli opravdu silní,“ upozorňuje Roglič. „Ačkoliv budou unavení, od těch, co jeli Tour, čekám něco navíc.“

A zapomínat na španělského veterána Alejandra Valverdeho?

To by se také nemělo.

Otazník Nibali

Povzbuzena vítězstvím Filippa Ganny v časovce půjde do závodu domácí Itálie. Ta bude sázet hlavně na Vincenza Nibaliho či Diega Ulissiho.

Kdo také jede? Dánsko: Fuglsang

Slovinsko: Pogačar, Roglič

Itálie: Nibali

Belgie: Van Aert, Van Avermaet

Francie: Alaphilippe, Martin

Nizozemsko: Dumoulin

Kolumbie: López

Německo: Schachmann

Španělsko: Valverde, Landa

Austrálie: Porte, Matthews

Polsko: Kwiatkowski

Nový Zéland: G. Bennett

Švýcarsko: Hirschi

Ekvádor: Carapaz

Portugalsko: Costa

USA: Kuss

Kazachstán: Lucenko

Kanada: Woods

Česko: Hirt, Ťoupalík, Černý, Otruba

Ulissi má v posledních týdnech formu - v září vyhrál závod Kolem Lucemburska. Ale jak je na tom Nibali?

Jeho nejlepším výsledkem po restartu sezony je páté místo na závodě Gran Trittico Lombardo.

Na začátku září absolvoval vysokohorské soustředění, po něm odjel na Tirreno-Adriatico, do kterého vkládal velké naděje.

Jenže skončil celkově až 19.

„Nejsem v dobré formě, ale snažím se na tom pracovat a doufat, že se to zlepší,“ věří. „Vždycky jsem to tak měl. Abych se do toho dostal, potřebuju mít víc závodů a víc kilometrů v nohách.“

Šampionátu se naopak neúčastní obhájce duhového dresu Dán Mads Pedersen, trojnásobný vítěz Peter Sagan ze Slovenska či Nizozemec Mathieu van der Poel.

Českým lídrem Hirt

Česko bude reprezentovat čtveřice Jan Hirt, Adam Ťoupalík, Josef Černý a Jakub Otruba.

NA ČELE. Jan Hirt v oranžovém dresu týmu CCC táhne peloton.

„Trať je letos opravdu těžká a měla by nejvíce sedět Hirtovi, který bude lídrem naší sestavy. Vyhovovat by měla i mistru republiky Ťoupalíkovi,“ uvedl na svazovém webu trenér Tomáš Konečný.

Původně se měl na šampionátu představit Petr Vakoč, tomu ale jeho tým Alpecin-Fenix start nepovolil.

„Ve čtyřech se dá těžko tvořit závod. Musíme si pomáhat a jet podle silných mančaftů a je potřeba využít šanci,“ plánuje Konečný. „Třeba vystoupení Pogačara na Tour de France jistě zvedne motivaci i našim jezdcům. Je potřeba si věřit a když má člověk natrénováno, tak je to potřeba prodat.“

Jak souboj o duhový dres dopadne?