Kaňkovská se stala vicemistryní Evropy v keirinu, Bábek byl sedmý

Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice v Plovdivu Muži:

Keirin: 1. Levy (Něm.), 2. Dmitrijev (Rus.), 3. Bretas (Řec.), ...7. Bábek, 10. Čechman (oba ČR).

Stíhací závod - finále: Oliveira (Portug.) 4:08,116 - Milan (It.) 4:08,772, o 3. místo: Gonov 4:07,720 - Jevtušenko (oba Rus.) 4:09,800, ...13. Kraus (ČR).

Bodovací závod: 1. Mora (Šp.) 51, 2. Donega (It.) 42, 3. Crista (Rum.) 40, ...11. Pietrula (ČR) -20. Ženy:

Keirin: 1. Starikovová (Ukr.), 2. Kaňkovská (ČR), 3. Casasová (Šp.), ...8. Jaborníková (ČR).

Bodovací závod: 1. Archibaldová (Brit.) 57, 2. Zanardiová (It.) 39, 3. Karasiewiczová (Pol.) 35, ...8. Machačová (ČR) 5.