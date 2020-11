Dráhový cyklista Rugovac skončil na ME sedmý v omniu

ME v dráhové cyklistice Plovdiv (Bulharsko) Muži

Sprint - finále: Levy (Něm.) - Dmitrijev (Rus.) 2:0, o 3. místo: Lendel (Lit.) - Bretas (Řec.) 2:1, ...6. Čechman, 7. Šťastný (oba ČR). Omnium: 1. Walls (Brit.) 128, 2. Karaljok (Běl.) 116, 3. Leitao (Portug.) 115, ...7. Rugovac (ČR) 99. Ženy

Sprint - finále: Vojnovová - Šmeljovová (obě Rus.) 2:1, o 3. místo: Starikovová (Ukr.) - Marozaiteová (Lit.) 2:0, ...10. S. Kaňkovská, 13. Jaborníková (obě ČR). Stíhací závod - finále: Evansová (Brit.) 3:29,456 - Alziniová (It.) 3:32,386, o 3. místo: Valsecchiová (It.) 3:28,878 - Knightová (Brit.) 3:31,519. Omnium: 1. Balsamová (It.) 135, 2. Kennyová (Brit.) 126, 3. Novolodská (Rus.) 114, ...10. Ševčíková (ČR) 70.