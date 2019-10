Bábek byl na ME dráhařů čtvrtý v keirinu a šestý na kilometru

ME v dráhové cyklistice v Apeldoornu (Nizozemsko) Muži:

Keirin: 1. Lavreysen (Niz.), 2. Dmitrijev (Rus.), 3. Büchli (Niz.), 4. Bábek (ČR).

Stíhací závod - finále: Ermenault (Fr.) 4:14,358 - Weinstein (Něm.) 4:15,918, o 3. místo: Gross (Něm.) 4:13,240 - Bissegger (Švýc.) 4:13,776

Bodovací závod: 1. Coquard (Fr.) 98, 2. Van Schip (Niz.) 93, 3. Scartezzini (It.) 88, ...18. Pietrula (ČR) 20.

1 km s pevným startem: 1. Lafargue (Fr.) 1:00,289, 2. Bos (Niz.) 1:00,409, 3. D’Almeida (Fr.) 1:00,663, ...6. Bábek 1:00,745, v kvalifikaci 12. Wagner (oba ČR).

Bodovací závod dvojic: 1. Hansen, Mörköv (Dán.) 52 b., 2. Havik, Van Schip (Niz.) 37, 3. Beyer, Reinhardt (Něm.) 37, ...17. Babor, Kraus (ČR) -60. Ženy:

Keirin: 1. Grosová (Fr.), 2. Friederichová (Něm.), 3. Šmeljovová (Rus.), ...12. S. Kaňkovská (ČR).

Bodovací závod: 1. Confalonieriová (It.) 46, 2. Šarakovová (Běl.) 44, 3. Solovejová (Ukr.) 38, ...16. Machačová (ČR) 0.

500 m s pevným startem: 1. Vojnovová 33,005, 2. Šmeljovová (obě Rus.) 33,057, 3. Starikovová (Ukr.) 33,328, ...v kvalifikaci 12. S. Kaňkovská (ČR).

Bodovací závod dvojic: 1. Dideriksenová, Lethová (Dán.) 33, 2. Archibaldová, Kennyová (Brit.) 31, 3. Pietersová, Wildová (Niz.) 23, ...14. Hochmannová, Kohoutková (ČR) -80.