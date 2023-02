Čechman byl v závěrečný den ME dráhových cyklistů pátý v keirinu

ME v dráhové cyklistice v Grenchenu (Švýcarsko) Muži:

Keirin: 1. Lavreysen (Niz.), 2. Rajkowski (Pol.), 3. Hoogland (Niz.), ...5. Čechman, 21. Šťastný (oba ČR) vyřazen v opravách.

Madison: 1. Kluge, Reinhardt (Něm.) 43, 2. Consonni, Scartezzini (It.) 34, 3. Grondin, Thomas (Fr.) 32, ...14. Voneš, Štec (ČR) nedokončili. Ženy:

Keirin: 1. Friedrichová (Něm.), 2. Finucaneová (Brit.), 3. Hinzeová (Něm.), ...19. V. Jaborníková a A. Jaborníková (obě ČR) obě nepostoupily z oprav.

Madison: 1. Archibaldová, Barkerová (Brit.) 38, 2. Berteauová, Copponiová (Fr.) 25, 3. Balsamová, Guazziniová (It.) 19, ...11. Kohoutková, Ševčíková (ČR) -39.