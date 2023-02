Dvojnásobný evropský šampion na dráze Bábek ukončil reprezentační kariéru

Z malýho kluka ze Štatlu, co sotva udržel rovnováhu, po krále cyklistiky a japonského samuraje. Byla to slušná jízda, ale nastal můj čas . Čas rozloučit se s repre kariérou.



Začalo ME, letos už beze mě. Dlouho jsem rval na světových velodromech, abych hrdě reprezentoval naši zemi a dělal ji dobré jméno. Teď nastal čas pověsit reprezentační tretry na hřebík . Šanci teď musí dostat moji nástupci, kteří mi poslední roky stáli po boku a proháněli mě co to šlo. Mají můj respekt i podporu .



Tohle rozhodnutí čeká každého sportovce. Já jsem se na něj dlouho připravoval a těším se na nové výzvy. Něco končí, ale něco nového i začíná.



‍♂️ Cyklistika je můj život a nikdy se ji nevzdám. Budu se teď o to víc věnovat @akademiedrahovecyklistiky a ukazovat víc a víc lidem, jak krásná dráhová cyklistika je, ať můžete zažít to co já. Dál budu hájit zájmy dráhové cyklistiky a podporovat sport. I ty mladý Dukláky občas proženu!



Děkuji všem, kteří za mnou stali, podporovali mě u mých úspěchů i pádů. Partnerům, díky kterým jsem se mohl srovnávat se světem i fanouškům, kteří mě hnali kupředu a pro který mi stálo za to denně tvrdě dřít. Obrovské díky patří mé rodině a ženě Magdaleně. Týmu @duklabrno, trénerovi Pecovi, parťákům v týmu, Petru Žídkovi, Jirkovi Dostálovi, celému @olympijskytym, všem přátelům a všem lidem, které mi sport dal. Všem fanouškům a také všem sponzorům, kteří se mnou tenhle příběh napsali. Je vás neskutečně mnoho a doufám, že se všichni potkáme na mém posledním keirinu při GP Brno 17. června.



Čeká mě další výzva, do které si z vrcholového sportu hodně odnáším. O tom ale jindy. Díky, že jste tu se mnou a teď pojďme fandit naší repre na ME v Grenchenu. Mají o velkýho fanouška navíc. Věřím, že i ve vás.



Váš Babson