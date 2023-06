Tak by si to Gino přál. Dramatické Švýcarsko vrcholilo soubojem tří

„A s tím jsem do časovky i šel. Že ze sebe vydám maximum a uvidíme, na co to bude stačit,“ vyprávěl.

Na dva muže se měl souboj o krále Švýcarska smrsknout.

Remco Evenepoel – vyzyvatel ztrácející 46 sekund.

A právě Skjelmose – žlutý muž.

Po prvním mezičase to vypadalo zajímavě, belgický šampion byl rychlejší o 25 sekund.

Jenže pak začal vadnout, naopak Dán se s každým mezičasem 26kilometrové časovky zlepšoval a v cíli na Evenepoela ztratil jedinou vteřinu. Lehké překvapení, ale Belgičan byl ze hry.

Paradoxně to byl někdo jiný, jehož útok musel Skjelmose odrážet s větším vypětím. Dvacetiletý mladíček Juan Ayuso zajel životní časovku, vyhrál ji a nakonec byl dánskému závodníkovi blíž než kdokoliv jiný.

Ale i on byl v celkovém pořadí o 9 sekund horší.

Skjelmose se tak v jednom z nejdramatičtějších ročníků Kolem Švýcarska stal prvním dánským vítězem tohoto slavného závodu.

„Čehož si skutečně nesmírně vážím. Ale v tomhle týdnu je těžké se z čehokoliv radovat. I já bych chtěl tuhle výhru věnovat památce Gina Mädera. Všichni na něj stále myslíme,“ nechal se cyklista slyšet.

Letošní, 86. ročník švýcarského klání si už napořád do budoucna ponese určitý cejch. Už navždy to bude ročník poznamenaný tragédií z šesté etapy.

Vždyť i během víkendových etap se víc než o závodění mluvilo o vyhaslém 26letém životě.

Vzpomínka na mladého Švýcara byla všudypřítomná.

Už v pátek během neutralizované etapy, při které cyklisté absolvovali jen posledních 20 kilometrů, aby památku svého kamaráda uctili.

A pak i v sobotu a neděli.

„Vzpomínáme na tebe Gino.“

Tohle byl nápis, který lemoval oba víkendové dny. Byl vidět napsaný na silnici místo tradičních jmen největších favoritů.

Byl vidět i na plakátech, které drželi fanoušci podél trati.

„Gina už nám pochopitelně nic z toho nevrátí, ale bylo nesmírně emotivní pozorovat, jak se všichni semkli a dali najevo svou lítost. Vidět tolik nápisů, které vzpomínaly na Gina... Celý víkend jsem z toho měl husí kůži,“ uvedl šéf závodu Olivier Senn.

Mattias Skjelmose, vítěz etapového závodu Kolem Švýcarska

Ten prožil asi nejhorší období pracovní kariéry.

Chápal, že do posledních dvou etap už tým zesnulého Mädera nenastoupil, stejně jako domácí stáj Tudor nebo Intermarché.

Chápal i ty, kteří chtěli pokračovat.

„Pečlivě jsme zvážili, jak celý závod pojmout. V pátek jsem zažil nejhorší den v životě. Ale vždycky přijde nový den a my jako organizátoři musíme jít dál,“ prozradil Senn.

Že bude Švýcarsko i o víkendu pokračovat, to nebylo jen jeho rozhodnutí. Konzultoval to s týmy, jezdci i Mäderovou rodinou, která si přála, aby závod takhle nekončil.

A že nakonec vyvrcholil nádhernou bitvou Evenepoela, Ayusa a Skjelmoseho se žlutou tečkou pro Dána?

Přesně tak by si to Gino přál.