Se sestrou vše směřujeme k příští olympiádě, říká biker Průdek

Pro Matěje Průdka, čtyřiadvacetiletého cyklistu, stříbrného z mistrovství světa štafet v roce 2016, je momentálně důležité, že je v pořádku zdravotně. V roce 2017 si před světovým šampionátem v Austrálii zlomil čtyři výběžky obratlů v bederní části páteře. Poté měl potíže se svalovou nerovnováhou (dysbalancí). V přípravě trpěl.

Nyní už rok znovu naplno trénuje. A se svou sestrou Barborou může myslet na boj o nominaci na příští olympijské hry, které budou za tři roky v Paříži.

Klání v Tokiu sledoval jen v televizi. „Díval jsem se na kluky i holky a bylo to zajímavé. Trať byla nejtěžší za tři čtyři olympiády, co jsem viděl. A byla tam obrovská smůla Ondry Cinka, který měl technické problémy (defekt zadního kola - pozn. red.),“ řekl ostravský cyklista. „Olympiáda ukázala, jak vypracovaný systém mají Švýcaři, z něj pramení jejich úspěchy, čtyři olympijské medaile.“

V Česku takový systém chybí?

Neříkám, že chybí, ale nemáme ho tak propracovaný.

Jak vnímáte svůj dosavadní vzestup? Můžete říct, že jste už v české špičce?

Doufám, že ano, i když to by měli asi posoudit jiní. Z vlastního pohledu v širší české špičce jsem. Ten růst je jako u každého. Jako dítě jsem začínal na závodech Borka Konečného (Vlastibor Konečný je někdejší cyklistický reprezentant a bronzový z olympiády v Moskvě 1980 v závodě družstev), což byl SME Cup, a podobně. Postupně jsem se vypracoval a nyní jezdím Světový pohár a snažím se udělat nějaký hezký výsledek pro Českou republiku.

Takže si plníte dětské sny?

Jo, jo. My jsme sportovní rodina. Odmalička, ať už šlo o lyžování, nebo cyklistiku, jsme se sestrou mysleli na to, že budeme jezdit vysoko, že budeme závodit ve světě. Takže cíle si plním a doufám, že se mi někdy povede něco velkého.

Například?

Třeba vybojovat nějakou medaili na akcích typu mistrovství Evropy či světa. Anebo startovat na olympijských hrách. Ale to se uvidí až časem.

Jak daleko k těmto metám máte?

Byl jsem v širší nominaci do Tokia. Nedostal jsem se tam, ale nevadí. Za tři roky je další olympiáda. Generace kolem Jardy Kulhavého (olympijský vítěz z Londýna 2012 a stříbrný z Rio de Janeira 2016) do té doby zřejmě skončí, takže bude větší šance se v roce 2024 do Paříže probojovat. Uvidíme.

Co potřebujete k tomu, aby se to povedlo?

Hlavně nějakou podporu sponzorů. Peníze jsou potřeba, abych se mohl cyklistice plně věnovat a rozvíjet nějaký svůj talent. Pokud jej tedy mám. Doufám, že jo.

Ostatně loni v lednu jste si založil vlastní tým, že?

Jmenuje se Multicraft MTB Team. Je to rodinný tým, za který jezdíme se sestrou a věnujeme se cross country.

Barbora Průdková

Nikdo o vás neprojevil zájem, že jste se rozhodl pro rodinnou stáj?

Situace v Česku v tomhle není dobrá. Týmy, které se věnují vrcholové cyklistice na mezinárodní úrovni, tady spočítáte na prstech jedné ruky. Bohužel jsem se do žádného z nich nedostal.

Zmínil jste sestru, která se rovněž prosazuje v závodech horských kol od dětských let. Také ona sní o olympiádě?

Oba vše směřujeme k olympiádě 2024 v Paříži. Rádi bychom tam startovali společně.

Máte možnost trénovat s Jaroslavem Kulhavým, který se usadil v Čeladné?

Trvale žije v Beskydech, takže občas se s ním svezu. Většinou za ním přijedu, protože v Beskydech jsou podmínky o hodně lepší než v okolí Ostravy.

Jaké rady vám už dal?

Máme to v kamarádském stylu. Ale hlavně mi říká, že musím pořád dřít, držet to a nevybodnout se na cyklistiku ani v této covidové situaci.

Zřejmě to je nejlepší možný učitel, jehož tady můžete mít, když je to několikanásobný mistr světa a olympijský vítěz.

To určitě. Ty jeho zkušenosti jsou k nezaplacení.

S Jaroslavem Kulhavým se Matěj Průdek potkal i v reprezentaci. Oba byli třeba členy stříbrné štafety českých bikerů z MS v Novém Městě na Moravě.

Loni na podzim jste byl u toho, když Radovan Šťastný s kamarády v Kletné u Suchdolu nad Odrou otvíral Cow trail, dráhu pro bikery. Je reálné, aby i tam byly závody?

Trať je rychlá, líbí se mi. Je taková hravá, namotaná na jednom místě. Jsou tam i moderní prvky cross country, kameny, rock garden, klopenky. Za mě dobré. A závody? Ufff. Asi to reálné je. Parametry trať má, ale bude třeba dobudovat okolí - příjezdovou cestu, parkoviště a podobně.

Trénujete tam, když jste z Ostravy?

Někdy si tam sjedu, když jedu kolem. Sice tím směrem jezdím spíše po silnici, ale teď mám aspoň o důvod více přijet na biku.

V Ostravě se dá trénovat na podobné trati?

Určitě. Ve spolupráci s firmou Maxcursor, mým hlavním sponzorem, pořádáme závod Ostravský chachar. Jezdí se v srpnu v Landek parku, který má velký potenciál. Dříve býval Chachar v Bělském lese, kde jsou pozůstatky trati, na níž se dá také trénovat. Jinak je blízko do Beskyd, kde je trailů, kolik chcete.

Co vás ještě letos čeká? Pomýšlíte na srpnové mistrovství světa či Evropy?

Zatím ty šance moc velké nejsou. Ale teď o víkendu pojedeme Český pohár. Sedmého srpna bude Ostravský chachar a třetí srpnový víkend mistrovství republiky.