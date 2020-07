Sáblíková nechce po Drásalovi skučet, že ji všechno bolí

Sáblíková je obrovskou hvězdou rychlobruslení. Na svém kontě má z dlouhých tratí nejen šest olympijských medailí (3x zlato, 2x stříbro a bronz), ale také 21 titulů mistryně světa.



Vedle toho však svěřenkyně kouče Petra Nováka sbírala úspěchy i na silničním kole: vybojovala 13 domácích titulů, startovala na mistrovstvích Evropy i světa, a dokonce do poslední možné chvíle bojovala o účast na letních olympijských hrách v Rio de Janeiru.

Její sen definitivně zpřetrhalo až rozhodnutí zvláštní komise Mezinárodní sportovní arbitráže CAS přímo v Riu, které v srpnu 2016 potvrdilo, že česká cyklistka nesplnila kvalifikační podmínky. „Přišla jsem o velký sportovní cíl, ale není ve mně naštvání a vztek. Jen zklamání,“ uvedla tehdy Sáblíková.

Zdálo se, že suverénně nejlepší česká silniční cyklistka posledních let od té doby na kolo zanevřela. Nestartovala totiž v jediném závodě.

Nyní však přijala velkou výzvu: zkusí zdolat Bikemaraton Drásal v Holešově. „Neberu to ale úplně jako závod, chci hlavně dojet,“ má Sáblíková respekt před 117 soutěžními kilometry, s převýšením téměř čtyři tisíce metrů.

„Abych pravdu řekla, tak takovou vzdálenost jsem na biku nikdy nejela. Z Livigna mám nastoupáno 3 700 metrů asi pět let zpátky, takže Drásal bude asi docela drsný,“ připouští Sáblíková. „Na druhou stranu se hrozně moc těším.“

Seriál Kolo pro život sleduje, nyní má možnost ho vyzkoušet

Bikemaraton Drásal České pojišťovny je druhou zastávkou letošního redukovaného 21. ročníku seriálu Kolo pro život.

„Tento seriál sleduji, už několikrát jsem se chtěla závodů zúčastnit, ale bohužel se nám to vždy krylo s nějakým soustředěním,“ líčí Sáblíková. „Teď to konečně vyšlo, protože se jede den před začátkem našeho soustředění na Slovensku. Takže to mám po cestě,“ zmiňuje Sáblíková, co ji zavedlo do Hostýnských vrchů.

Sáblíková připouští, že ji čeká jedna z nejtěžších výzev. „Trať má velmi těžký profil, hned po startu je tam docela velký kopec, takže to od začátku bude těžké,“ přepokládá.

„Nesmím to úplně přepálit, přece jen budu na trati tak šest sedm hodin, což je úplně něco jiného než jet etapák na silnici, který máte za tři hodiny za sebou, stačí vám na něj dva bidony, gel a tyčinka,“ líčí. „Proto jsem se koukala i na občerstvovací stanice, kde přesně jsou, abych si rozvrhla, co si kde dám, ať pak neztrácím čas.“

Minimálně v úvodu závodu se bude moct opřít o podporu reprezentační kolegyně Nikoly Zdráhalové a dalších členů rychlobruslařského týmu. „Plán je takový, že bychom chtěli jet minimálně půlku spolu, pak se uvidí, kdo na tom jak bude. Pokud někdo tak dobře, že by ho ostatní brzdili, nemá cenu čekat. Kdo bude chtít, může odjet,“ prozrazuje týmovou taktiku Sáblíková. „Základ je ale nepřepísknout začátek,“ opakuje. „Na bruslích jede člověk maximálně sedm minut, tam není čas se nějak šetřit, to jedete na úplný doraz. Ale tohle bude jiné. Musím nejdřív zjistit, co mi dělají nohy. Závod na horském kole jsem jela tak před deseti lety a chci z toho mít dobrý pocit. Ne, že se půlkou protrápím.“

S nadsázkou komentuje fakt, že v Holešově nebude chybět ani olympijský vítěz v cross country horských hol z Londýna 2012 Jaroslav Kulhavý. „Ráda bych ho pozdravila, ale s jeho výkonností ho asi uvidím jen na startu,“ usmívá se Sáblíková. „Pak možná ještě v cíli, pokud už teda nebude doma, až dojedu,“ směje se.

Na netradiční setkání se těší i Kulhavý. „Každopádně budu muset trochu potrénovat, aby mě náhodou neporazila,“ usmál se pětatřicetiletý biker.

Kvůli bikemaratonu změnila i program letní přípravy

Přípravu na Drásala rozhodne nepodcenila ani Sáblíková. „Na horáku teď jezdím často. S Petrem (Novákem – pozn. red.) jsme se bavili o tom, že když jsme se s Niky a ostatními rozhodli Drásala jet, měli bychom toho na kole natrénovat víc. Nejde přijít na start z posilovny a kolečkových bruslí,“ komentuje úpravu tréninkových plánů. „Normálně máme kolo v tréninku tak třikrát týdně, teď na něm trávím každý den tak čtyři hodiny. Tak by to snad neměl být problém, i když Drásal bude ještě delší.“

Skvělou zprávou je, že Sáblíkovou už nijak nelimituje zranění nohy, které utrpěla v březnu. „Musím to zaklepat, ale o noze teď prakticky nevím, že byla vůbec zlomená,“ oddechla si Sáblíková. „Můžu se rozběhnout, můžu skákat, můžu udělat v podstatě cokoliv.“

„Závod na horském kole jsem jela tak před deseti lety a chci z toho mít dobrý pocit. Ne, že se půlkou protrápím.“