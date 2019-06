Škarnitzl bojoval na Malevil Cupu o výhru. Ostrá věc v trávě byla proti

Jezdec lučanské stáje Mitas Trek nakonec do cíle nedojel, svoji smůlu však vzal sportovně. „Závod byl super, ale neprojel jsem si předem trať a na pětaosmdesátém kilometru bylo jedno místo, kde číhala nějaká nečekaná ostrá věc v trávě, kterou jsem trefil,“ řekl Škarnitzl.

„Opravil jsem předek, a když jsem sedl na kolo, zjistil jsem, že je prázdný i zadek, navíc v předním kole byly ještě dvě další díry a došly mi věci na opravu,“ popsal své patálie.

Start na Malevil Cupu bral dvojnásobný olympionik v cross country horských kol jako skvělou součást přípravy na důležité závody. „Trať je tu pěkná a technická, střídají se krátká i dlouhá stoupání a pro mě je dobré, že závod trvá do čtyř hodin. To je pro mě limit, víc nejsem schopný objet,“ vysvětlil rodák z Brandýsa nad Labem.

Kromě domovského Polabí se tradičně připravuje i v Jizerských horách, kde sídlí jeho domovská stáj Mitas Trek vedená manažerem Jaroslavem Žitným. „Jizerky jsou v přípravě moje jistota,“ potvrzuje 32letý biker.

Jan Škarnitzl má letos za sebou už první vrchol sezony. Na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě se před dvěma týdny držel slušně, ale nakonec dojel na 32. místě.

„Úplně mi to nevyšlo, den předtím jsem bohužel chytil nachlazení a to mě trochu limitovalo. Na shorttracku to ještě bylo dobré, ale v hlavním závodě se nemoc ozvala naplno,“ vrací se přední český jezdec k prvnímu důležitému testu sezony.

Teď se bikerům blíží další závody Světového poháru v Andoře a ve Francii, následuje mistrovství republiky v Hlinsku a pak evropský šampionát, který se letos jede v Brně.

„Červenec bude hodně závodní, takže teď je potřeba makat a trénovat a pak to jen doladit do hlavních závodů,“ uvědomuje si Škarnitzl. „Mistrovství Evropy je pro mě letos po Novém Městě v důležitosti na druhém místě. Samozřejmě bych chtěl uspět i na mistrovství světa a byl bych rád, kdyby se mi povedl i nějaký Světový pohár. Ještě nás čeká pět závodů, takže budu doufat, že se někdy vejdu do patnáctého nebo desátého místa.“

Od března do září závodí skoro každý víkend, pak si k tomu však přidává i závody v cyklokrosu.

„Je to pro mě zpestření, abych se naučil jezdit pěkně technicky a rychle. Cyklokros budu určitě jezdit i dál, ale jen v Čechách, nemám ambice startovat v zahraničí,“ podotkl s tím, že by se svým stájovým kolegou Josefem Jelínkem chtěl objet celý Český pohár.