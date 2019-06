Malevil plný defektů ovládl Stošek. Škarnitzl prorazil obě gumy naráz

Náročný závod v malebném prostředí Lužických a Žitavských hor na pomezí Česka a Německa byl plný pádů a defektů. Na technické problémy nejvíc z favoritů doplatil Jan Škarnitzl z lučanské stáje Mitas Trek, který nakonec vůbec nedojel do cíle.

Přední český jezdec v cross country horských kol byl na Malevilu dvakrát druhý a toužil konečně vyhrát. V závěrečné fázi závodu jezdil ve vedoucí tříčlenné skupince, najel však v trávě na kámen, prorazil si obě gumy a závod pro něj skončil. „Měl jsem třídenní tréninkový blok v Jizerských horách, takže jsem si nestihl projet trať a nevěděl jsem o ostré hraně schované v trávě, o které ostatní věděli. V rychlé pasáži jsem měl najednou prázdná obě kola. Škoda, byl jsem v první skupince a předpokládal jsem, že se bude rozhodovat ve spurtu,“ popsal své trable Škarnitzl.

Závěrečný spurt však nakonec nerozhodoval. Tomáš Višňovský totiž doplatil na spadlý řetěz a do cíle tak na prvním místě dojel Martin Stošek sám. „Rozhodl technický problém, ale asi to bylo spravedlivé, protože já jsem už na dvacátém kilometru měl defekt zadního kola a chytil jsem více než minutovou ztrátu. Trvalo mi sedmnáct kilometrů, než jsem se úplně sám dotáhl do první skupiny, což mě stálo hodně sil. Ale na finiš jsem byl připravený a věřil jsem si,“ řekl Stošek, který prožívá velice úspěšný rok.

Vítězství z loňského roku na Malevilu obhajoval přední český maratonec Kristian Hynek, ale zbylo na něj až čtvrté místo. „Celou letošní sezonu mám slabší, ale na druhé straně být čtvrtý v maratonské sérii v konkurenci mladých kluků není úplně špatné. Samozřejmě je to moje nejhorší umístění na Malevilu, ale to by platilo, i kdybych skončil druhý,“ připomněl Hynek, že všechny své tři minulé starty v Lužických horách proměnil ve vítězství.

Úzkou stezkou sjeli bikeři z hřebene Lužických hor až do Hrádku nad Nisou.

Pro šesté místo si dojel elitní dánský biker Sören Nissen, který vyhrál předchozí maratony v německém Willingenu a polské Jelení Hoře. „Od minulého závodu v Jelení Hoře jsem měl jen pět dní na regeneraci, a to bylo málo. Od začátku jsem trpěl, snažil jsem se držet vpředu, ale chybělo mi pár procent energie,“ řekl Nissen.

Trať v lesích v hraničních horách Česka a Německa se mu líbila, měl však jednu výhradu. „Prvních dvacet kilometrů jela pohromadě velká skupina, bylo to nervózní a viděli jsme hodně pádů. Příští rok by to chtělo jedno větší stoupání už na začátku, aby se startovní pole trošku roztáhlo,“ navrhl dánský cyklista.

Závod žen se suverénním devítiminutovým náskokem ovládla Jana Pichlíková, která byla sice při vrchařské prémii na Hvozdu těsně druhá za Slovinkou Blažou Pintaričovou, ale pak ji dokázala s přehledem setřást.