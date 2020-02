„Na základě vyšetření a s ohledem na co nejrychlejší návrat Honzy zpět do tréninku jsme se rozhodli pro operaci. Vše proběhlo bez problémů, kost je zpevněná dlahou se sedmi šrouby. Podle dalších kontrolních vyšetření se domluvíme na formě a postupném návratu do tréninku,“ citoval server mtbs.cz lékaře Jana Kryla.

Škarnitzl si pravou ruku zlomil v závěrečné etapě závodu Salamina Epic. Původně měl vytvořit silnou dvojici s Jaroslavem Kulhavým na Sunshine Cupu na Kypru, kde ho nahradí Jan Vastl.