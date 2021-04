Očekávejte neočekávané. Flandry bez Štybara, ale s triem mušketýrů

Tak rychle po sobě se žádný ze 104 předchozích ročníků nejel.



Loňská situace ve světě totiž Flandry odložila na podzim, a tak se další ročník jede už po půl roce.

Pokaždé jsou zvláštní. Mají víc než stoletou historii a právě díky ní jsou tak prestižní událostí v cyklistickém světě. Vždyť tady v minulosti vyhrávala ta největší cyklistická esa. Od Rika van Looye, Rogera De Vlaemincka a Eddyho Merckxe po nedávné velikány Fabiana Cancellaru s Tomem Boonenem.

Zároveň je nutné dodat, že Flandry nikdo z nich nedokázal vyhrát více než třikrát. Jen to dokazuje, jak těžké je k triumfu dojít.

Nestačí být jen nejsilnějším cyklistou závodu. Chce to až dokonalý koktejl taktiky, podpory týmu, štěstí a síly.

Co na závodníky v letošním roce čeká?

Po startu v Antverpách víceméně 100 rovinatých kilometrů jihozápadním směrem k Oudenaarde, kde se ale všechno změní. Tady závodníci absolvují řadu složitých smyček po flanderské krajině.

Oude Kwaremont, belgické šílenství a závod Kolem Flander.

Celkem 19 kopců, z toho 17 kostkových na ně čeká. Každý z nich je pak proslulý svou náročností a také bohatou historií, vždyť takřka na každém kopci se v minulosti něco přihodilo.

Třeba Koppenberg (45 kilometrů před cílem) se svým až absurdním 22procentním sklonem, který občas nutí závodníky slézt z kola a vyjít ho pěšky.

Dvěma nejdůležitějšími a často rozhodujícími kopci jsou ale Oude-Kwaremont s Paterbergem, které na sebe navazují. Na ten první se pojede třikrát, na ten druhý dvakrát, naposledy 14 kilometrů před cílem.

Poslední závody ale ukázaly, že kterýkoliv -berg v posledních 50 kilometrech může být místem, kde se o vítězi závodu rozhodne.

Tři mušketýři

Jak už to tak v této sezoně bývá, trio největších favoritů je jasné. Wout van Aert, obhájce prvenství Mathieu van der Poel a mistr světa Julian Alaphilippe.

Jen vzpomeňte na loňské Flandry, jak právě oni tři ujeli všem. Pak ale Alaphilippe kvůli krátké nepozornosti vletěl do motorky, zlomil si ruku a nechal duo rivalů o samotě.

Wout van Aert s Mathieu van der Poelem pokračují, Julian Alaphilippe letí k zemi.

Ve finiši byl nakonec rychlejší Van der Poel.

V neděli se může klidně odehrát něco podobného.

Všichni tři jsou pochopitelně pro Flandry ideálními typy. Jsou výborní v krátkých a prudkých stoupáních, všichni to jsou útoční cyklisté, kteří závodí s instinktem a útočí, kdykoliv je to nutné. A všichni tři jsou schopni dojet do cíle sólo i vyhrát spurt menší skupiny.

Vlastně ještě před měsícem se fanoušci bavili nad tím, kdo z nich kolik monumentů letos vyhraje. Poslední týdny ale odhalily, že i oni jsou zranitelní.

„Jak jsme na minulých klasikách viděli, můžete mít tři hlavní favority, ale závod se může změnit velmi rychle. Očekávejte neočekávané,“ říká sportovní ředitel BikeExchange Mathew Hayman.

Narážel na středeční poslední generálku před Flandrami – Dwars door Vlaanderen, kde Mathieu van der Poel ukázal, že je také jenom člověk.

V rozhodující fázi závodu nestačil, neměl energii. Dokonce pak pracoval pro svého týmového kolegu Tima Merliera.

„Když se k nám vrátil do skupiny a říkal, že nemá den, odpověděl jsem mu: Si z nás děláš srandu, ne? Pak jsem pochopil, že nedělá,“ líčil Merlier.

Van der Poel má za sebou tuze náročné jaro. Už tři týdny po zimní cyklokrosové sezoně naskočil do silničních závodů a vůbec se nešetřil.

„Možná mi trochu odchází forma. Mám takový pocit, že už se mi nejede tak dobře jako o pár týdnů dříve,“ přiznává. „Už se těším na pauzu a na to, jak si chvíli oddechnu na horském kole.“

Nebyl ale sám, kdo ve středu nevypadal nejlíp. To ani Julian Alaphilippe s celým Quick-Stepem. Ten navíc ještě před startem přišel o jednoho z lídrů – Zdeňka Štybara.

Zdeněk Štybar (vlevo) s mistrem světa Julianem Alaphilippem na trati klasiky Milán - San Remo

Český klasikář se už před týdnem po nedělním závodě Gent-Wevelgem necítil dobře, v autobusu málem omdlel. Proto absolvoval sérii vyšetření, která odhalila srdeční arytmii. Ve středu podstoupil operační zákrok, katetrizační ablaci.

„Ve čtvrtek odpoledne už jsem jel z nemocnice domů. Nebyl jsem na něco takového vůbec připravený. Cítil jsem se předtím na tohle období skvěle připravený, což se vám každý rok nepovede. V minulosti jsem spíš načasoval formu na první klasiky Omloop a Strade Bianche a pak mi i trochu klesala. Letos to bylo obráceně, proto jsem se moc těšil na dva pro mě nejdůležitější monumenty,“ líčil pro iDNES.cz.

„Je to pro ně velká rána, protože Štyby byl v super formě. Na jejich taktice to ale asi nic nezmění,“ myslí si Van der Poel.

To potvrdili i sami závodníci na tiskové konferenci.

„Tým, co je tady, se nemusí nikoho bát. Máme výhodu v tom, že máme hned několik lídrů. Na to budeme hrát,“ říká šéf stáje Patrick Lefevere.

Ten tak na Flandry vysílá Kaspera Asgreena, Yvese Lampaerta, Floriana Sénéchala nebo Davida Balleriniho.

„Je to naše největší síla, máme dost kluků, kteří můžou závod vyhrát. Pokud někdo odjede, uděláme všechno pro to, aby mu to vyšlo. Když nevyjde, zaútočí zase někdo další,“ říká Asgreen.

To všechno pak pochopitelně zaštiťuje právě mistr světa Alaphilippe, který bude po loňském nezdaru extrémně motivovaný.

„Ale neberu ten letošní ročník jako nějakou odplatu, takové pocity nemám. Už jsem zapomněl, co se mi loni stalo, je to za mnou. Byl to holt špatný den, tohle bude jiný závod,“ říká.

Zatímco on s Van der Poelem ve středu zrovna přebytkem energie neoplývali, Wout van Aert se na Flandry naladil vítězně.

Před týdnem v neděli vyhrál Gent-Wevelgem ve spurtu menší skupiny.

SUPERMAN. Wout van Aert a jeho triumf na Gent - Wevelgem.

A co je pro něj víc než vyhrát doma ten největší závod, který pro Belgičany existuje?

„Navíc, nezapomínejme, že za týden se nejede Paříž-Roubaix. Flandry se pojedou jinak a já z té své formy budu chtít vyždímat maximum,“ říká.

Kdo dál?

Jistě, Peter Sagan.

Na začátku sezony trojnásobný mistr světa bojoval s covidem. Vypadl z tréninku a trvalo mu, než se vrátil ke své optimální výkonnosti, na Tirrenu byl naprosto neviditelný. Na San Remu už ale dojel čtvrtý a před týdnem v Katalánsku vyhrál etapu.

Navíc, Flandry zná, jednou tady triumfoval a čtyřikrát dojel v desítce.

„Určitě mám šanci, nikdy nevíte. Nemám sice nejlepší formu, ale cítím se dobře. Udělal jsem všechno pro to, abych měl na Flandrech šanci poprat se o slušný výsledek,“ tvrdí.

Silný bude určitě Trek s Jasperem Stuyvenem, vítězem San Rema, a předloňským mistrem světa Madsem Pedersenem. Stejně tak UAE-Emirates s dvojicí lídrů Alexandr Kristoff a Matteo Trentin.

VÍTĚZ SAN REMA. Belgičan Jasper Styuven se raduje z vítězství závodu Milán-San Remo.

Nebezpečný bude určitě Dylan van Baarle z Ineosu, který po 50kilometrovém sólu vyhrál středeční Dwars door Vlaanderen. Debut si ve stejné stáji odbude taky mladíček Thomas Pidcock, rival Van Aerta s Van der Poelem z cyklokrosu a velká britská naděje.

Další silné duo, které zatím ze své nové spolupráce prakticky nic v této sezoně nevytěžilo, je v AG2R Greg Van Avermaet s Oliverem Naesenem.

Mezi favority se řadí také Michael Matthews, Giacomo Nizzolo, Alberto Bettiol, Sep Vanmarcke, Stefan Küng nebo Anthony Turgis.

Jak závod dopadne?

Na závěr trochu statistiky. Z posledních 10 ročníků pětkrát do cíle přijel vítěz osamocen. Dvakrát se rozhodovalo ve skupině dvou lidí, dvakrát mezi trojicí a jednou mezi kvartetem.

Ano, Flandry jsou velmi tvrdým a selektivním závodem.

Kdo jimi tentokrát projede nejrychleji?