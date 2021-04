Štybar o arytmii: Jel jsem do nemocnice a bál se, aby to nebyl konec kariéry

Kdy jste zjistil, že s vaším tělem něco není v pořádku?

V podstatě v neděli na závodě Gent - Wevelgem. V koncovce jsem se necítil právě skvěle, ale spíš jsem si myslel, že mi jen došly síly. Jenže pak mi bylo v autobuse na omdlení, točila se mi hlava.

Což vás vylekalo.

Hned jsme to začali s týmovými doktory řešit. V úterý jsem byl na vyšetření u kardiologa a ten mě ve středu poslal na kompletní vyšetření do bruselské nemocnice. Tam jsem strávil celý den, vše jsme prověřili. Když doktoři našli arytmii, nechali mě rozhodnout, zda ji chci odstranit hned, nebo s ní ještě nějaký čas vydržím.

To znamená, že kdyby vás vzápětí v Bruselu neoperovali, mohl byste i s arytmií ještě závodit?

Teoreticky ano. Ale ani týmoví doktoři, ani já bychom si to netroufli. Sice podle lékařů nešlo o závažnou arytmii, ale nikdy nemáte jistotu, co se z ní může vyvinout. Kdybych pak někde omdlel a spadl z kola, mělo by to asi větší následky.

Neváhal jste tedy? Hned jste souhlasil se zákrokem?

Ano. Chtěl jsem, ať moji arytmii hned odstraní, tak to udělali. A ve čtvrtek odpoledne jsem jel z nemocnice domů.

Hodně vás ten nález překvapil? Měl jste v minulosti náznaky takových problémů?

Právě že ne. Vůbec. Přitom jsme každý rok detailně kontrolovaní a chodíme i na EKG po zátěžových testech. Kdybych teď o ničem nevěděl a nastoupil s arytmií do tak těžkého závodu, jako jsou Flandry, nebylo by to vůbec dobré. Takže jsem rád, že tu arytmii objevili - a že nejde o konec kariéry a po pár dnech odpočinku mohu opět začít trénovat.

V posledních měsících řešili problémy se srdcem také někteří sportovci, kteří prodělali covid. Vy jste si covidovým onemocněním prošel také. Mohla by v tom být určitá spojitost?

Bůh ví, z čeho to vzniklo. Může i nemusí to být z covidu. Někde v mém srdíčku se stala nějaká malá chyba. Možná i proto, že bývá často ve vysokých tepech. Nebyl jsem na něco takového vůbec připravený. Cítil jsem se předtím na tohle období skvěle připravený, což se vám každý rok nepovede. V minulosti jsem spíš načasoval formu na první klasiky Omloop a Strade Bianche a pak mi i trochu klesala. Letos to bylo obráceně, proto jsem se moc těšil na dva pro mě nejdůležitější monumenty.

Jenže Flandry jet nemůžete a Paříž - Roubaix se v původním termínu neuskuteční.

Přesto mám i dvě dobré zprávy. Že nemusím kvůli mému srdci končit kariéru a že Roubaix přesunuli na podzim.

Případů, kdy i profesionální cyklisté opustili závodní scénu kvůli potížím se srdcem, známe z minulosti víc.

Právě. Abych se přiznal, ještě v úterý jsem se byl projet s Mathieuem van der Poelem. Když jsem se vracel domů, přemýšlel jsem: Tak, tohle byl možná můj poslední trénink. Ve středu ráno jsem se potom vydal do nemocnice a nevěděl jsem, v jakém stavu se odtud vrátím. Jestli všechny testy dopadnou dobře a pojedu Flandry, nebo že sice Flandry nepojedu, ale budu moci dál závodit, nebo jestli to znamená konec mé kariéry. Samozřejmě jsem se toho trochu bál.

Ještě minulý pátek přitom vypadala vaše forma na E3 Saxo Bank Classic báječně, byl jste na trati mimořádně aktivní, pracoval jste pro kolegu Kaspera Asgreena, a přesto jste sám dojel pátý.

S každým dalším závodem jsem se cítil líp a líp, zatímco některým klasikářským favoritům naopak teď síly docházejí. Doopravdy jsem viděl velikou šanci, že bych mohl ve Flandrech zajet výborný výsledek. Tedy pokud bych neudělal taktickou chybu, nebo pokud by mě nepřibrzdila týmová taktika.

Týmová taktika Quick Stepu sehrála významnou roli i před týdnem na E3. Neříkal jste si tehdy, jaká je to škoda, že na vás zrovna role vůdce týmu nevyšla?

Ona se ta situace mohla otočit i jinak, že by Kaspera (Asgreena) sjeli a v ten moment bych z přední skupiny nastupoval já, protože Florian Senechal se měl šetřit na případný spurt. Sportovní ředitelé chtěli, aby z našeho týmu Kasper zaútočil jako první (55 km do cíle) a otevřel tím taktické nastupování. Ale kluci z jiných týmů pak už neměli na to, aby se zvedli a dojeli ho.

Nakonec byl tedy Asgreen ve správnou chvíli na správném místě.

Přesně tak. Ale byl jsem rád, že jsem mu mohl pomoci. Předloni jsem díky podobné týmové taktice vyhrál na E3 pro změnu já, když od nás odjel Bob Jungels, dokonce několikrát zkoušel nastupovat, ale skupinka ho vždycky sjela - načež přišla má chvíle. Ovšem Kasper byl minulý pátek doopravdy silný a nikdo po něm nešel. AG2R mělo ve skupině za ním dva kluky, van Avermaeta a Naesena, ti měli reagovat. Já byl připravený hned po nich jít a pak se ten závod mohl v závěru otočit úplně jinak.

V neděli budete při Flandrech jen pozorovatelem u televizoru. Jak by se podle vás mohly vyvíjet?

Možná i tým Alpecin se bude chtít trochu schovat v balíku, protože Mathieu (van der Poel) se ve středu na Dwars door Vlaanderen necítil nejlíp. Největším favoritem je teď Wout van Aert. Je možné, že odjede brzy silná skupina, která dostane 10 nebo 12 minut k dobru, než se ostatní týmy domluví a začnou ji sjíždět. To by pak byl závod hodně uzavřený. Ale doufám, že se naopak už třeba 100 kilometrů před cílem závod otevře. Taková situace by i našemu týmu mohla vyhovovat, potom bychom zase mohli mít čtyři pět kluků až do posledních kilometrů. To by pro nás bylo ideální, protože nevěřím, že ostatní týmy budou mít tou dobou v popředí víc jak dva kluky.

Ve startovní listině chybí i Petr Vakoč. Flandry se bez Čechů odehrály naposledy v roce 2012, to už je hodně dávno.

Je. Bohužel, Flandry jsou sice můj vysněný závod, ale není mi tam přáno. Když jsem na nich měl v minulosti obzvlášť dobrý den, odjel v závěru od nás Niki Terpstra a já musel blokovat útoky na něj. Jindy mi před Koppenbergem praskly zuby. Předloni jsem onemocněl stejně jako Philippe Gilbert, se kterým jsem bydlel na pokoji. A loni, kdy se jely Flandry na podzim, jsem kvůli zranění nestartoval na Tour a na Tirrenu a nebyl jsem potom na ně rozjetý.

Kdy se teď smíte vrátit do tréninku?

Dám si minimálně 10 dní volno. Původně jsem měl po Flandrech v plánu Roubaix a Amstel, ale když se Roubaix nekoná, tak bych si v tomto období stejně naordinoval volno a sezonu bych až do Amstelu neprodlužoval. V mé současné situaci určitě nechci nic hrotit. Za dva týdny mám přijít na kontrolu. Užiju si rodiny a o závodech radši moc přemýšlet nebudu, ačkoliv nebude jednoduché koukat se na Flandry z gauče. A potom se pokusím nabrat co nejvíc sil, abych vydržel až do října a do odloženého Roubaix.

Řešil jste se sportovními řediteli, jak upravíte váš plán do zbytku sezony.

Počítám, že od května budu zase závodit. Ještě jsme to sice detailněji neprobírali, ale odložení Roubaix na říjen je dalším důvodem, abych před ním jel Vueltu. Ta by byla výbornou přípravou.

Takže se startem na Tour nepočítáte?

To je druhý možný scénář: Tour, pak olympiáda, vysokohorské soustředění a kratší etapové závody, mistrovství světa a Roubaix. Ale ze zkušenosti vím, jak je u nás v týmu vždy náročné dostat se na Tour. Většinou patřím mezi poslední dva kluky, které zařadí do sestavy. Letos tam budou Julian Alaphilippe a na spurty Sam Bennett, ten k sobě potřebuje Michaela Morköva, dál se týmu budou hodit Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Tim Declercq. Těch míst v sestavě moc není. Proberu to s týmem, ale stejně se o mé případné účasti rozhodne až někdy v červnu.

OLYMPIJSKÁ VZPOMÍNKA. Čeští cyklisté Petr Vakoč a Zdeněk Štybar (zleva) se občerstvují během tréninku na hrách v Riu 2016..

Velkým lákadlem je i červencová olympiáda v Tokiu. Loni jste vašim bodovým ziskem do žebříčku UCI zajistil pro Česko tři místa na startu, jedno z nich by vám tudíž mělo připadnout. Už jste situaci okolo nominace probíral s reprezentačním koučem Konečným?

Neprobíral, ale doufám, že se na olympiádu dostanu. Udělám vše pro to, abych byl v Tokiu ve formě. Mount Fuji, kudy vede olympijský závod, jsem v minulosti už okusil, ještě s týmem Fidea při závodě Kolem Japonska v roce 2006, kdy se tam jela časovka. Je to drsný kopec, ale bude na trati 40 kilometrů před cílem. Pak se ještě čelo může sjet.

Když to shrneme, nejpravděpodobnějším plánem druhé části vaší sezony je v červnu start na Dauphiné nebo Kolem Švýcarska, potom republika, olympiáda, Vuelta, mistrovství světa a Paříž-Roubaix?

To je asi nejlogičtější varianta. Konec roku bude síla. Mistrovství světa v Lovani má profilově okruh na mě a týden poté je na programu Paříž - Roubaix. Doufám, že v tu dobu budu ve stejné formě, jako jsem měl teď. Prostor na to, abych si ji vybudoval, budu mít dostatečný.