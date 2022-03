Kulhavý: Je to určitě moje poslední sezona na profesionální úrovni

„Je to určitě poslední sezona na profesionální úrovni. Nevylučuju, že pak pojedu nějaký závod nebo jinou disciplínu, ale už ne jako profesionál. Poslední dobou mám více aktivit a nad profisportem to začíná převažovat. Nemá cenu to protahovat. A já už to protahuju dva roky. Zadní vrátka pro pokračování nechávám pootevřená tak na jedno procento,“ řekl Kulhavý v rozhovoru s novináři.

Vedle přibývajících let je pro něho zátěží časová náročnost. „Příprava, závody, soustředění... Kdybych jel místo dvaceti třiceti závodů třeba tři, tak je to v pohodě. Trénink zvládám kombinovat s ostatními záležitostmi. Ale cestování a závody v zahraničí, to bere hodně času. Dělám to už 26 let. Už mi to přijde zbytečné. Nadešel čas přestat si hrát na cyklistu a věnovat se zase něčemu trochu jinému,“ uvedl sedmatřicetiletý držitel olympijského zlata (2012) a stříbra (2016) v cross country.

Nechce ale nechat velmi úspěšnou dráhu jen tak doběhnout do konce, touží se rozloučit úspěchem. Maratonce na horských kolech čeká evropský šampionát v domácím prostředí Lužických hor, rodák z Ústí nad Orlicí má však zvýrazněný v kalendáři jiný závod - mistrovství světa, které v polovině září uspořádá Dánsko.

„Mám ty nejvyšší cíle. I proto jsem opustil cross country, protože tam bych složitě bojoval o top deset, ale spíše za ní. A to mi nepřišlo zajímavé. Proto jsem vsadil na etapové závody a dlouhé závody. Je to způsob, jak si kolo užít a mohu navíc pomýšlet na ty nejvyšší mety,“ konstatoval Kulhavý.

„Když budu zdravý, tak výkonnost bude dobrá. Když se jede s převýšením 4000 metrů, tak tam nemám co dělat. Je to jako poslat Petera Sagana na horskou etapu, ale ten letošní program vypadá dobře. Malevil (ME v maratonu v Lužicích horách) doma je výzva pro všechny. A světový šampionát v Dánsku taky, mohlo by mi to tam sedět. Snad to hezky a zajímavě uzavřu,“ přál si Kulhavý, jenž se stal mistrem světa mezi maratonci již v roce 2014.

Po zkušenostech s koronavirem přestal plánovat dlouhodobě. „Chci si sezonu hlavně užít a odjet ji tak, abych byl spokojený. Na podzim jsem plánoval i nějaký rozlučkový závod, ale nechávám to otevřené. Zatím je těch věcí hodně a není čas plánovat. Je to zatím každým dnem jiné. Uvidím, kolik bude energie na organizaci něčeho takového. Poslední dva tři roky jsem si plánoval hodně věcí. Ale pak to různě nedopadlo. Je těžké něco plánovat dlouho dopředu. A kdybych se ještě k tomu třeba potácel na chvostu se špatnou výkonností, neměl bych chuť ještě někde závodit,“ přemítal Kulhavý.

V zimní přípravě opět vsadil na skialpy. „Navázal jsem tak na loňskou přípravu, kdy se mi to osvědčilo. Zpestřil jsem si trénink a netrávil tolik času na kole. Vyhovuje mi to více, než když jsem dlouhé týdny v kuse trávil na kole. A ta příprava je komplexnější. Člověk zapojí celou horní polovinu těla. Vyrovnávají se různé dysbalance. Některé svaly člověk na kole nepoužívá. Nahrazuji tím posilovnu a speciální trénink. Jsem schopný odtrénovat i intenzitu a vytrvalost,“ přiblížil Kulhavý, jenž rád pro trénink na skialpech využívá Slovensko, kam to nemá z Beskyd daleko.

Mimo kolo investuje do nemovitostí a snaží se užívat si věcí, na které neměl dříve tolik času. „Koupil jsem si motorku, i když zatím jen pro radost, abych ji měl doma. Připravuji se na dobu, až s profisportem úplně skončím. Chci mít všechno připravené. Až skončím, skočím do toho po hlavě,“ nastínil Kulhavý.

V hlavě nosí i různé sportovní výzvy. „Před dvěma lety jsem si zkusil Everesting (zdolání nadmořské výšky nejvyšší hory světa Mt. Everest 8848 metrů na jednom kopci či hoře), přemýšlím nad různými věcmi... Myslím si, že na sport určitě nezanevřu, budu sportovat dál,“ řekl Kulhavý.