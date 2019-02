Sexismus ve Vakočově týmu. Keisse obtěžoval servírku, teď za to pyká

Měla to být normální tréninková vyjížďka. Po dlouhých hodinách na kole se cyklisté belgické stáje Deceuninck Quick-Step, za kterou v Argentině závodí i Petr Vakoč, minulý pátek zastavili v argentinském San Juanu na kávu.



Vakoč odjel dříve, ostatních pět se z kavárny po 45 minutách zvedlo a chtělo odjet na hotel, když je zastavila milá 18letá servírka.

„Nemohla bych se s vámi vyfotit?“ zeptala se.

A zadělala tak na skandál Vakočova kolegy Iljy Keisseho.

„Profesionální cyklista. Otec Jules a René, hrdý muž An-Sofie.“ To všechno má 36letý Belgičan napsáno na svém twitterovém profilu.

Cyklistický svět ho ale nyní vnímá spíše jako idiota.

„Požádala jsem o fotku a v tu chvíli jsem ucítila, že se mě někdo zezadu dotýká. Myslela jsem si, že to byla jen náhoda. Ale později jsem si uvědomila, že tomu tak není. Jsem velmi naštvaná, byl to výraz nerespektu ke mně. Chtěla jsem jen fotku,“ zlobila se servírka.

Fotku si vyžádala a zanesla ji právníkovi a poté na policii.

Celá věc se řešila v tichosti, až v úterý, pět dní od incidentu, se dostala ven, když se objevila na titulní stránce tamních novin Tiempo.

#ICYMI This is the photo of the incident with @IljoKeisse and the rest of his teammates of @deceuninck_qst at @vueltasanjuanok where the Belgian rider is sexually posing behind a waitress from a local bar as she posed for a photograph with the team #VueltaSJ2019 pic.twitter.com/uqMB7AVadW — World Cycling Stats (@wcsbike) January 30, 2019

Ukazuje Keisseho, který stojí za servírkou, jednu ruku má za hlavou a pánví pohybuje směrem k ní.



„Rád bych se omluvil, hlavně té dámě. Udělal jsem chybu, stupiditu, a jsem si toho vědom. Už se to nestane,“ kál se Keisse poté, co musel svou verzi příběhu převyprávět i argentinské policii.

Úterní časovku Belgičan ještě odjel. Pak přijel do hotelu, kde se dozvěděl, že dostal pokutu tři tisíce pesos – přibližně dva tisíce korun – a že i přes omluvy ho organizátoři ze závodu vyloučili.

Omluva Iljy Keisseho:

I want to apologize to everybody for the gesture during a photo taken this week. I didn’t want to offend anybody and I deeply regret it. I know I’ve made a mistake but I’m not a disrespectful person. I’m really sorry. @vueltasanjuanok — Iljo Keisse (@IljoKeisse) 29. ledna 2019

„Žena musí mít možnost chodit bezpečně po ulici, být šťastná doma i v práci. Těch sexistických vtípků a macho přístupů už bylo dost. Už nejsou společensky přijatelné,“ prohlásil tamní soudce Enrique Mattar.



To zase rozčílilo šéfa týmu Patricka Lefevera.

„Kdyby to záleželo na mě, stáhl bych celý tým ze závodu. Prozkoumáme, jestli to jde a pak se rozhodneme.“

Rozjela se jihoamerická telenovela.

„Samozřejmě se mi nelíbilo, co Iljo udělal. Bylo to špatné a on to ví. Ale zaplatil pokutu a policie případ uzavřela. A teď v tom ta dáma pokračuje, chce z toho ještě něco vytřískat. Chce víc peněz, co?“ ptal se Lefevere.

Servírka se ohradila.

„Nechci peníze. Moji rodiče mají peníze a já si vydělávám taky. Nedělala jsem to pro peníze, ale pro svou důstojnost,“ řekla. „Nemohou přijet do cizí země a k ženám se chovat jako k bezcenným a bezvýznamným předmětům. Tohle je Argentina, tady si nemůžete dělat, co chcete.“

A tak zatímco na stránkách belgické stáje není o incidentu ani řádka, ve všech sportovních médiích se Keissemu věnují.

A spílají mu.



I Sagan měl problém

Belgičan se nyní ocitl v podobné situaci jako před pěti lety Peter Sagan.

Na závodě Kolem Flander dojel Slovák v roce 2013 druhý za Fabianem Cancellarou. Když Švýcara na pódiu líbaly hostesky, on s úsměvem té, co byla blíž, zmáčkl zadek.

„Najednou jsem cítila jeho ruku. Netušila jsem, že to přijde, protože jsem k němu byla otočená zády. Hned jsem pochopila, co se děje a dost mě to zarazilo,“ komentovala to Maja Leyeová.

Sagan looks for some comfort and grabs the podium girl... Kind of funny in the first moment, but also very classless! pic.twitter.com/fYr7PCYvjr — Joe Geimer (@joegeimer) March 31, 2013

Sama tehdy uvažovala, že dá Saganovi facku, ale pak si uvědomila, že by celou situaci ještě zhoršila.



Ani Slovákův kousek tehdy neunikl fotografům. Vznikla aféra, kterou v následujících hodinách řešil cyklistický svět.

„Kdokoliv by chtěl omlouvat jeho chováním nízkým věkem, talentem či to nazývat vtipem, měl by se zamyslet ještě jednou. Na normálním pracovišti se tomu říká sexuální obtěžování,“ napsala na svém twitteru editorka respektovaného serveru Cyclingnews.

I Sagan se omluvil a slíbil, že se v budoucnu nic podobného nestane.



Jeho chování ale otevřelo debatu o sexuálním harašení, na které si v minulých letech stěžovala třeba gymnastická královna Simone Bilesová nebo ze kterého byl obviněn bývalý anglický fotbalista Paul Gascoigne.

Pódiové dívky a Tour Všechny pódiové dívky musely odpradávna dodržovat přísná pravidla. Nemohly například ani slovo promluvit s jezdci. Ano, mohly je líbat na stupních vítězů, ale nemohly s nimi mluvit. I přesto existuje několik cyklistů, kteří toto pravidlo nebrali vážně. Třeba v roce 2003 byla Melanie Simonneauová celý závod naháněná Georgem Hincapiem - dvorním domestikem Lance Armstronga. Nakonec jí bylo dáno ultimátum - buď bude pokračovat v práci hostesky, nebo si začne románek s Američanem. Vybrala si Hincapieho, vzala si ho, teď spolu vychovávají dvě děti. Ženatý s pódiovou dívkou z Tour je také třeba belgický sprinter Gert Steegmans.

A hlasitě se začalo mluvit také o tom, jestli nejsou pódiové hostesky na velkých sportovních kláních přežitek.

„Sagan se zachoval vysoce neprofesionálně, ale skutečným problémem je hluboko zakořeněný sexismus v tradici pódiových hostesek,“ napsal jeden z blogerů britského Guardianu. „Cyklistika je sport, který miluje své tradice, tahle by ale měla být zrušena,“ dodal.

Opravdu?

Pohledné ženy k cyklistice, ale i motorismu patří. Jsou součástí jejich historie. Třeba na Tour de France se pódiové dívky objevují od roku 1930.

Že by najednou úplně zmizely?

Patří ženy - hostesky na pódium při vyhlašování vítězů cyklistických závodů? celkem hlasů: 750

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 7. února 2019. Anketa je uzavřena. Ano 560 Ne 170 Nevím 20

Ve formuli už jen zřídka

Už loni v lednu oznámila šipkařská asociace, že je na největších šampionátech nebudou sportovce doprovázet sličné dívky. Vzbudilo to vlnu kritiky, podepisovala se online petice, ale s výsledkem to nehnulo.



O čtyři dny později šipkaře následovala formule 1, která účast takzvaných grid girls nechala vyloženě na organizátorech Velkých cen.

„Je to důkaz, že jdeme správným směrem. Kdysi mě to bavilo, vydělala jsem si a byla to sranda. Ale když se podívám zpět, byla jsem jen dekorace,“ prozradila Melinda Messengerová, televizní komentátorka, v minulosti právě jedna z grid girls.

V minulé sezoně se tak dívky před startem objevily jen ve Velké ceně Ruska a Monaka.

I některé cyklistické závody šly nakonec stejným směrem.

Pódiové dívky nejprve zrušili na australském Tour Down Under, poté na závodě Kolem Katalánska. V červenci 2017 oznámila španělská Vuelta, že ženy na pódiu už cyklisty líbat nebudou.

SLADKÁ ODMĚNA. Zdeněk Štybar po vítězství ve druhé etapě závodu Tirreno-Adriatico.

Jak zareagovaly Giro a Tour?



„My nic takového nezvažujeme, myslím, že formule 1 udělala chybu. Dívky jsou součástí sportu, součástí historie. U nás jsou součástí závodu, je dobré je tady mít,“ má jasno šéf Gira Mauro Vegni.

O neúčasti hostesek se uvažovalo na Tour. Nakonec se tak ale podobně jako třeba v Moto GP nestalo.

„Vždycky tady byly, je to součást historie Tour, že jdete na pódium a dostanete pusu od dívky. Myslím, že celá ta věc se sexuálním harašením se trochu zvrtla. Je to jejich svobodná volba tu práci vzít,“ má jasno Luke Rowe cyklista Sky.

Svobodná volba se už ale netýká jakéhokoliv osahávání a oplzlých gest.

Na to by měli všichni dotyční pamatovat.