Návrat je dokonán. Vakoč po 16 měsících znovu závodil

Seděl za cílem na židli u týmového autobusu.



Vyčerpaný, vlasy slepené potem, ale v jeho očích zářily jiskry. Vždyť dokázal přesně to, co si před startem předsevzal.

Jezdil do týmového auta pro vody svým kolegům.

Pracoval na čele pelotonu a pomáhal stáhnout dva úniky.

First race day in 16 months done and dusted for this guy, who relentlessly chased down the #VueltaSanJuan breakaway. Bravo, @PetrVakoc! pic.twitter.com/eIEfC5IjFU