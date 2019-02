Klíčový rok pro Čechy. Jak boss Lefevere smýšlí o Vakočovi se Štybarem

V modrých dresech týmu Deceuninck Quick - Step závodí také Zdeněk Štybar a Petr Vakoč a v budoucnu by k nim mohl přibýt i talent Karel Vacek.

Pokud ovšem budoucnost nastane...

Už dva roky po sobě Lefevere do poslední možné chvíle dává složitě dohromady peníze na následující sezonu.

Jak těžké bylo získat je tentokrát?

Podívejte se na mé vlasy.

Ty byly šedivé dávno předtím.

Teď jsou víc. Už bych tuhle práci neměl dělat, je mi 64 let.

Proč ji tedy děláte?

Protože pracuji i pro 75 jezdců a dalších členů týmu, pro 75 rodin. Chci abychom zůstali i nadále pohromadě.

Petr Vakoč málem v tomto týmu kvůli vážnému zranění z úvodu minulé sezony musel skončit. Ovšem nyní je zpět.

Zda je opravdu zpět, na to si ještě musíme počkat. Zatím můžeme jen říci, že on i my jsme udělali všechno možné, aby se dostal na úroveň, kde byl už předtím.

UŽ BRZY... Petr Vakoč hlásí návrat do závodní cyklistiky.

Myslíte, jako když v roce 2016 v barvách Quick-Stepu vítězil?

Tehdy měl výborný vstup do sezony a já mu proto dal nový kontrakt a víc peněz na další dva roky. Pak, v roce 2017, jsem s jeho výkony nebyl spokojený. A v lednu 2018 víte, co se stalo (srazil ho při tréninku nákladní automobil). Ale já nejsem zlý člověk. Po třech měsících, kdy nezávodil, jsem měl podle regulí právo snížit mu plat na 50 procent a po šesti měsících až na nulu. A já to neudělal. Platil jsem ho celý rok. A na podzim jsem mu dal nový kontrakt.

Ale pořádně jste s tím vyčkával.

Dlouho jsme si nebyli jisti, zda jeho tělo bude skutečně návratu schopné. Upřímně jsem mu řekl: Jestli nebudeš úplně v pořádku, smlouvu nedostaneš. Nejsem sociálka, která vyplácí peníze i lidem, co nepracují. Mohl bych mu tím i uškodit. Kdyby totiž nebyl zdravý, a já mu přesto dal smlouvu, snažil by se pak dostávat za své limity, mohl by se proto z něj proto stát invalida a ztratil by všechno. Přesvědčily mě až Petrovy testy v naší Bakalově akademii. Pak dostal novou smlouvu. Ale také jsem mu oznámil: Petře, v roce 2017 jsem s tebou nebyl moc spokojený. Loni jsi potom ode mě dostával plný plat, i když jsem nemusel. Teď ti naopak dám minimální plat pro World Tour (určený pravidly UCI). Když mi dokážeš, že můžeš být zase jezdcem, pobavíme se o další smlouvě.

Věříte tedy, že je schopný znovu se stát dobrým závodníkem?

Doufám. Ale po těch operacích obratlů je o čtyři centimetry menší než předtím. (Vakoč později namítá: „Jen o dva.“) Podívejte se, jak zatím chodí, tak trochu jako robot. Měl čtyři zlomené obratle, jeden totálně. Po té nehodě jsem za ním letěl do Prahy, hovořil jsem s profesorem, který jej operoval. Petr měl obrovské štěstí, že nebyl paralyzovaný. Ten profesor pro něj udělal malý zázrak. Nemohl pak dva měsíce ani sedět, nosil karbonový korzet, ale pracoval na sobě tvrdě.

Může jej psychicky posílit, že se z tak složité situace dostal?

Určitě. Před tím zraněním si občas posteskl, že ho něco bolí. Zato teď? Na nic si nestěžuje, pořád se směje. Pochopil, jak je šťastný. Zaprvé: je naživu. Zadruhé: chodí. Zatřetí: může opět dělat sport. Možná bude silnější než předtím, protože pokud strávíte šest měsíců v nemocnici, pochopíte, co je skutečné utrpení. Ne když jste unavení na kole. To není skutečná bolest, tu poznal v nemocnici. Každopádně jej čeká klíčový rok.

Zdeněk Štybar (uprostřed) na přípravném kempu v Calpe.

A jaký čeká Zdeňka Štybara?

Také rok pravdy. Platím jej jako hvězdu, ale jeho výsledky loni takové nebyly. Je velmi dobrým cyklistou, jenže na klasikách ho vždy malý kousek dělí od velkého vítězství.

Co mu chybí? Být v pravou chvíli na pravém místě?

Nepomáhá mu, že je v závodě trochu nervózní. Loni navíc oblékal dres národního šampiona. V takovém jste mnohem víc viditelný, a jakmile zaútočíte, každý to hned zaregistruje. Trochu jiné je, pokud jste jedním ze sedmi jezdců v našich modrých trikotech. Vzpomeňte na Roubaix, kde Štybar zaútočil příliš brzy a sjeli ho. Ačkoliv ono je složité říci, kdy útočíte příliš brzy. I Sagan pak zaútočil relativně brzy, ale měl štěstí, že dostihl Švýcara Dilliera, který jel v úniku, a ten mu pomohl. Bez Dilliera by Sagan loňské Roubaix nevyhrál.

Štybarův rok pravdy tedy znamená, že by měl podle vás vyhrát Paříž-Roubaix? Nebo Flandry?

Já nepreferuji Roubaix, to už náš tým vyhrál dostkrát. Líbil by se mi i titul na Milán-San Remo. Když vyhrajete tam, máte první monument sezony, uvolníte se a vše jde lépe. Zato s každým dalším týdnem bez vítězství jste na klasikách víc a víc nervóznější, to je normální. Zvlášť když Zdeňkovi letos končí kontrakt.

Počkejte, to myslíte vážně, že speciálně pro váš tým, zaměřující se na dlážděné klasiky, nejsou Paříž - Roubaix a Flandry nejvíc?

Nejsou, pořád jsou to jen dva z pěti monumentů: San Remo, Flandry, Roubaix, Lutych a Lombardie, i když ta trochu ztratila na své hodnotě. Dám vám příklad: kdybych dnes platil Štybarovi třeba 100 eur, tak pokud by vyhrál San Remo, dám mu příště 120. A pokud by naopak vyhrál Roubaix, dám mu taky 120. Nedám mu 150, jen proto, že jde o Roubaix. Přesto, že si všichni myslí, že se specializujeme na kostkové klasiky.

Naopak 18letého Karla Vacka jste pozvali na váš kemp jako hosta proto, že jej zvažujete coby posilu pro budoucnost?

Od našich skautů máme tipy o možných budoucích šampionech. Sleduji Vacka od loňska. V juniorech byl v minulé sezoně asi nejlepším vrchařem. Není tak silný a komplexní jako Belgičan Evenepoel, ale ve strmých stoupáních je nejlepší. Dovedu si ho už za dva roky představit v našem dresu jako pomocníka v kopcích pro Mase.

Enric Mas byl loni senzačně druhý na Vueltě. Vy léta platíte za klasikářský tým, který se na závody Grand Tour nezaměřuje tolik jako jiní. Změní se to teď?

Samozřejmě, kdo by nechtěl vyhrát Grand Tour, ale tam je spousta faktorů X. My jsme význam Grand Tour při hovorech s jezdci nikdy příliš nevyzdvihovali. I proto, že je to drahé. Vemte si rozpočet Sky (45 milionů eur), těm nemůžeme konkurovat. Když oni uviděli jakéhokoliv dobrého jezdce, mohli si ho koupit. My ne (s rozpočtem okolo 18 milionů eur).

Mnozí experti namítají, že k útoku na titul z Grand Tour potřebuje Mas k sobě více vrchařů. Vy jich v týmu moc nemáte.

Také to pořád slyším: Mas nemá k sobě tým. Ale on ho nepotřebuje. Je to v současnosti jednodušší než dřív, prostě následuje jezdce Sky nebo Movistaru. Oni určují rytmus pelotonu a vy jste pak za nimi na posledním kilometru buď mrtvý, nebo vyhrajete. Vzpomeňte na poslední horskou etapu Vuelty. Mas v ní následoval, následoval, následoval - a pak ji vyhrál. Nebo si vemte Simona Yatese, jak vyhrál celou Vueltu bez vrchařského týmu.

Jenže to jde jen tehdy, když jste novou tváří v absolutní špičce.

Samozřejmě, když potom vítězství v dalším roce obhajujete, už vrchaře kolem sebe potřebujete, protože peloton řekne: Tak, chlapci, máte obhájce, je teď na vás dělat tempo. Já nejsem kouzelník, nemohu si koupit každého vrchaře. Ale až budeme skládat tým pro sezony 2021 a 2022, pokusíme se k Masovi nějaké pořídit.

Pokud Mase udržíte.

To je otázka roku. Všichni manažeři budou kolem něj kroužit.

Bude ten rok v cyklistickém byznysu pořádně divoký i proto, že hrozí rozpad týmu Sky?

Já upřímně doufám, že tým Sky najde nového sponzora. Ale budu rád, když nedají dohromady 45 milionů eur na sezonu jako dřív, ale jen 25. Pak budeme mít k sobě rozpočty blíž a snáz udržím naše top jezdce. Zato dřív? My přivedli na vrchol Kwiatkowského, ale přišel Sky a nabídli mu třikrát větší plat, než jsem mu mohl dát. A můj příběh s Kwiatkowským skončil.