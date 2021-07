Třetí? Ne, druhý. Tak ne, třetí. Olympionik Schlegel ukázal, že formu má

Ani tyto výsledkové veletoče, ne tak často viděné, nemohou v případě Michala Schlegela z hradecké stáje Elkov Kasper nijak rozporovat základní myšlenku, kterou si z Rumunska přivezl: něco přes dva týdny před startem olympijského závodu, na který se nominoval, má dobrou formu právě na typ tratě, která ho v Tokiu čeká.

„Zajel opravdu výborně, což ale platí o všech našich jezdcích, kteří v Rumunsku startovali,“ uvedl Vladimír Vávra, manažer hradeckého týmu.

V Rumunsku se hradečtí cyklisté představili na výborně obsazeném podniku nazvaném Sibiu Cycling Tour. Právě pro Schlegela a také jeho týmového kolegu Kukrleho významném tím, že se závodilo v náročných kopcích, což oba bude čekat na konci července právě v Japonsku na olympijských hrách.

Dvě vyloženě horské etapy, v té první je dojezd na 23 kilometrů dlouhý kopec. Právě v ní si Schlegel výborným výkonem připravil pozici, aby se v celkovém pořadí protlačil mezi nejlepší.

Po čtvrtém místě v této etapě se dostal v průběžném hodnocení na třetí příčku, kterou on i jeho kolegové z týmu hájili v závěrečné, 205 kilometrů dlouhé části.

Povedlo se a v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že se ještě o jednu příčku posunul. Podle rozhodčích totiž měl o jednu vteřinu přeskočit Fabia Arua, borce stáje World Tour, který má ve svém cyklistickém životopise celkové prvenství na slavné Vueltě, které vybojoval před šesti lety.

„Občas se něco takového stane. Trochu do toho asi zasáhly problémy s Aruovým čipem, který mu měřil čas, takže rozhodčí poté, co jsme z Rumunska odjeli, Schlegela posunuli na druhou příčku. Pak ale zase vše vrátili k původním výsledkům,“ poznamenal Vávra.

Podle prvotních výsledků, nyní už zase platících, totiž Aru v poslední etapě svůj sedmivteřinový náskok před Schlegelem uhájil, druhá verze hovořila o tom, že jej Schlegel o vteřinu překonal. „I když to nakonec nebyla pravda, tak jsou naše výsledky velmi cenné. Ukázali jsme, že můžeme rovnocenně závodit s týmy World Tour, což je pro nás hodně důležité,“ uvedl Vávra.

V čele pelotonu. Hradecká stáj Elkov Kasper se na Turul Ciclist Al Sibiului ukázala ve výborném světle, když byla ze všech týmů nejlepší.

V Rumunsku Elkov Kasper mimo jiné konkuroval stájím Bora-hansgrohe a Qhubeka NextHash, dvěma stájím z nejvyšší cyklistické ligy. Ital Aleotti z Bory nakonec celý závod vyhrál, Aru z Qhubeky byl druhý a hned za ním Schlegel, které v první desítce doplnil Adam Ťoupalík, ve druhé se umístili Jakub Otruba a Michael Kukrle, druhý ze tří českých olympioniků.

Na něj a na bronzového Schlegela nyní čekají poslední dvě závodní výzvy před odletem do Tokia, o víkendu pojedou v Maďarsku a na Slovensku. „I když se to nezdá, tak v Maďarsku půjde o dobrou přípravu na Tokio, protože se tam bude dojíždět na kopec, je to náročný závod který ukáže, jak na tom Schlegel a Kukrle před odletem do Japonska jsou,“ poznamenal manažer.

A ještě zajímavost na závěr: právě Kukrle totiž na stejné trati v Maďarsku jel před čtyřmi lety o vítězství, které mu sebral Slovinec Pogačar, jenž v těchto dnech míří k obhajobě prvenství na Tour de France.