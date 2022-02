Cyklokrosař Aerts měl pozitivní dopingový test na lék proti rakovině prsu

„Můj svět se rozpadl. Zjišťují, jak se to mohlo stát. V mém vzorku moči se objevil metabolit letrozolu. O tom produktu jsem až dosud neslyšel a nechápu, jak se mi mohl dostat do těla,“ uvedl dvojnásobný vítěz Světového poháru. „Udělám, co bude v mých silách, abych prokázal svou nevinu a očistil své jméno,“ dodal.

Letrozol se využívá k léčbě nádorů prsu citlivých na estrogen. Podle americké antidopingové agentury USADA by ho ale mohli brát i sportovci zneužívající anabolické steroidy, aby omezili nebo potlačili nechtěné vedlejší účinky estrogenu a naopak podpořili produkci testosteronu.

Aerts, jenž na konci ledna obsadil na mistrovství světa šesté místo, oznámil, že do vyřešení případu nebude závodit. „Momentálně nemám na závodění ani pomyšlení a po konzultaci s týmem jsem se rozhodl ukončit sezonu, dokud nebudeme mít jasno,“ uvedl. Dodal, že do výsledků analýzy vzorku B a skončení vyšetřování se nebude k věci dál vyjadřovat.