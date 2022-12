V Ostravě se pojede premiérový Evropský pohár v cyklokrosu

Nedělní závody juniorů s muži do 23 let a juniorek se ženami do 23 let mají punc úrovně C2 Mezinárodní cyklistické unie (UCI). Ostatní věkové kategorie od žáků po veterány nad 60 let, ale ani mužská a ženská elita součástí kalendáře UCI nejsou a soutěžit budou v sobotu.

Aktéry čeká jízda na zasněžené trati, na níž se jinak střídá sedm různých povrchů. „Odstartujeme na dlažebních kostkách, přejíždíme asfalt, dostáváme se na hlínu a trávu, z ní postupně přes asfaltovou cestu a technické depo do písku. Z písku na šotolinu, ze které závodníci vyjedou na dřevěný most. Náročná pasáž trati je podle mě asi nejstrmější a nejprudší schodiště v celé české kotlině,“ uvedl v tiskové zprávě Radovan Šťastný coby stavitel trati, která povede také přímo halou vysoké pece.

Sobotní program začne už v 9:30, ženská elita odstartuje ve 12:50 a mužská o 65 minut později. V neděli v 11:00 se vydají na trať juniorky a ženy do 23 let a ve 13:20 junioři a muži do 23 let.