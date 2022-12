V Ostravě se chystají na cyklokros: Sníh nám nevadí, pohár bude atraktivnější

Takže nyní až na průjezd halou vysoké pece máte jen jeden povrch?

(Směje se) Uvidíme. Co hodinu trať prohrnujeme. Pokud přestane sněžit, závodníci se na ty původní povrchy doslova prošlapou. A třeba dojde i na jemný písek, který je atraktivní, byť se na něm na tom úzkém kole, které má žiletky třicet tři milimetrů (tloušťka pláště), jezdí hrozně. Pro cyklokros je to však paráda.

Sníh vás tudíž nezaskočil?

Někde nám obrovsky pomůže, protože překryje spoustu hrubého materiálu na povrchu. Komplikuje nám však technická místa, prudké sjezdy, které musíme začistit, aby nebyly nebezpečné a nedocházelo na nich ke zraněním. Pomohli jsme si i pletivem, které závodníky udrží.

Před časem jste hovořil o tom, že by Evropský pohár mohla ohrozit jen totální nepřízeň počasí. Ta zatím není?

To by muselo přijít abnormální sněžení, anebo velmi prudký vítr, anebo extrémní mráz. A z toho by nás už nemělo čekat nic, přestože ještě nějaké sněžení bude. To nynější (páteční) není důvodem k tomu, aby se závod nekonal. Hlavní slovo ale bude mít samozřejmě rozhodčí.

Dá se říct, že sníh naopak vítáte?

Zvlášť s výhledem na to, že celosvětový cyklokros se snaží získat místo na zimních olympijských hrách. A na těch nejbližších by se měl i objevit. Vše je na dobré cestě. Z toho důvodu se souběžně s námi koná i Světový pohár v Itálii, kde se sněhem počítali. My úplně ne... Aspoň ne v takové míře. Každopádně je to velké zatraktivnění. A když si vzpomenu, jak ještě závodil Radomír Šimůnek starší, tak cyklokros na sněhu byl standardní. Tomu jsme v minulých letech odvykli.

Jak se letošní trať oproti té loňské změnila?

V Dolních Vítkovicích se neustále staví a inovuje. Jednou z probíhajících úprav je stavba lávky přes řeku Ostravici, která nám přetnula loňskou trasu a zrovna tu nejvíce krosovou.

Co to pro vás znamená?

Z oné hliněné pasáže nám zůstává palouk naproti Velkého světa techniky, který se snažíme maximálně využít. Bohužel do zadní části, která je cyklokrosově velmi zajímavá a kde je i krásná úvozová cesta ve tvaru U rampy, se letos vůbec nedostaneme. Příští rok ale nebude problém se tam vrátit.

Jaká jsou další zajímavá místa trati?

Letos přibyl přejezd přes koksárenské vagony, přes takzvanou Veroniku. K tomu trasa vede i přímo halou vysoké pece. Obrazově nám oproti loňsku vzniknou velmi zajímavá místa.