Kdo bude platit Černého s Hirtem? Šéf CCC to nevzdává, dál shání sponzory

Ne, nevzdal to.



Jim Ochowicz, velmi úspěšný cyklistický manažer, dál hledá sponzory své stáje pro příští roky.

Poté, co obuvní gigant CCC už na začátku roku oznámil, že s cyklistikou končí, ztratili v CCC olympijského šampiona Grega Van Avermaeta, který se na tři roky stěhuje do AG2R.

Odchází i Michael Schär, Patrick Bevin nebo Nathan van Hooydonck.

A zatímco třeba Matteo Trentin s Ilnurem Zakarinem mají platnou smlouvu do konce roku 2021, ostatní mají právo hledat si tým. Což taky dělají.

Proto je nutné, aby Ochowicz sponzora našel co nejdříve.

Jinak se mu všichni rozprchnou.

Chvíli se mluvilo o zájmu španělské nadace Manuela Fundación, která měla původně převzít australský Mitchelton-Scott, s nímž se nakonec nedohodla.

Ochowicz se k případnému zájmu nechtěl vyjadřovat.

„Stále hledám, taková je realita,“ řekl.

Zároveň listu Het Nieuwsblad prozradil, že kdyby bylo nejhůř, je ochoten s týmem znovu sestoupit do nižší divize.

„Ale máme potvrzenou licenci World Tour na další dva roky. K tomuhle kroku bych se uchýlil, jen kdyby nebylo zbytí,“ říká. „Na druhou stranu, nebylo by to poprvé, co bych stavěl tým od nuly. Udělal jsem to se 7-Eleven, z čehož vznikla Motorola, a taky s BMC.“

Zároveň ale doufá, že právě probíhající Tour je šancí týmu ukázat, čeho je schopný.

Osmičlenná parta je postavená kolem odcházejícího Van Avermaeta a také bývalého evropského šampiona Mattea Trentina – ten má v plánu bojovat s Petrem Saganem o zelený dres.

V horách by zase na etapové vavříny měli útočit Ilnur Zakarin s Janem Hirtem. Otázkou je, jak moc českého cyklistu bude omezovat pochroumané zápěstí.

„Tour je úžasná příležitost, jak přesvědčit sponzory, aby do našeho týmu vlili nějaké finance,“ má jasno americký manažer.

Tomu musel v posledních dnech dělat radost hlavně výkon českého šampiona v časovce Josefa Černého.

 VICTORY for @cernyjosef on #TPC2020 stage 4 



The  TT champion showed his strength out on today’s course to seal the win. Congratulations Pepe 拾拾#RideForMore pic.twitter.com/Nk05Jhv6Xr