Chcete hostit cíl etapy Tour? Prosím, za 110 tisíc eur. I u Bardetů

Proč bylo právě Brioude tak vyznamenáno?

Nikoliv proto, že zdejší nádherná bazilika svatého Juliena z 11. století je poutním místem.

Ani proto, že místní voda Saint-Géron se dodává do pařížského Elysejského paláce až na stůl Emmanuela Macrona.

Ani proto, že nedaleko odtud pochází Jessy Trémoulierová, loni vyhlášená nejlepší světovou ragbistkou.

Stačí se projít a pochopíte. Na stěnách baziliky visí sedmimetrový portrét Romaina Bardeta. A na fotbalovém hřišti je na trávníku vytvořena kresba cyklisty stáje AG2R dosahující dokonce rozměrů 50 x 78 metrů. „Kontroloval jsem ji ze vzduchu za pomoci dronu,“ říká její tvůrce Auríélien Bardet.

Ano, právě tady, v Brioude, se narodil Romain Bardet.

V roce 2016 dojel na Tour senzačně druhý, předloni třetí. Tehdy jeho Brioude poslalo žádost: Chtěli bychom poprvé hostit etapu Tour. Bardet byl v kurzu, toho času největší naděje francouzské cyklistiky.

A jelikož ředitel závodu Christian Prudhomme a jeho pravá ruka Thierry Gouvenou plánují trasu Tour ve dvouletém předstihu a mají symboliku rádi, Brioude dostalo na rok 2019 zelenou.

„O hostitelství etapy Tour se každoročně uchází zhruba 220 měst či obcí,“ říká Gouvenou.

Nejde o lacinou záležitost. Za právo pořádat Gránd Depart (Velký start), tedy úvodní tři etapy, zaplatíte pořádající společnosti ASO 3 až 5 milionů eur. Ti další? Poplatek za přidělení startu jedné etapy je 60 tisíc eur, cíl stojí 110 tisíc eur.

Jde o třetí nejvyšší příjmovou položku v rozpočtu organizátorů hned za prodejem televizních práv a platbami sponzorů závodu.

Pro hostitelská města a obce jsou kromě vysokého poplatku dalšími náklady vynucené úpravy infrastruktury či zajištění místního policejního dohledu. Přesto příjmy z turismu v souvislosti s Tour vše bohatě vynahradí. O propagaci regionu televizním přenosem do 190 zemí ani nemluvě.

Když jsou města pro budoucí závod vybrána, nastává rok před příjezdem Tour práce pro Stéphane Bouryho, koordinátora závodu. On jedná se starosty a přijíždí na inspekci příprav.

„My si naplánujeme trasu, ale je na místních úřadech, aby řekly: Ano, je to možné. I když zřídkakdy se naše trasa musí měnit, to by musel nastat hodně vážný problém,“ vysvětluje Prudhomme.

„Během půlročních jednání s hostitelskými místy zároveň dostáváme každý den žádosti od starostů malých obcí, kteří říkají, že jejich vesnice leží jen pět kilometrů od plánované trasy Tour a jak by bylo krásné, kdyby jí peloton projel. Ale to bychom mohli každý den k etapě přidávat 20 kilometrů.“

Konvoj, čítající 5 000 osob

Brioude muselo stejně jako ostatní poskytnout záruky, že dá k dispozici 10 tisíc čtverečních metrů v okolí cíle pro tribuny, auta z konvoje, autobusy nebo sponzorské stany. Na tomto prostranství je každý den umístěno i 20 tisíc metrů optických kabelů, které jsou denně zapotřebí pro televizi a další média, pět stovek techniků se o ně stará.

Zajistit v okolí městečka ubytování pro pět tisíc osob z konvoje Tour bylo v Brioude komplikovanou záležitostí. Týmy Sunweb, Emirates, Bahrain Merida, Bora, Jumbo Visma a Direct Energie musely být ubytovány až v 72 kilometrů vzdáleném Clermont-Ferand.

Ale vše se povedlo vyřešit.

Slavnostní den měl vlastně jedinou vadu na kráse.

Formu Romaina Bardeta.

„Mé sebevědomí není teď moc vysoko,“ přiznal už v sobotu 28letý cyklista. Po selhání v 6. etapě na Planinu krásných dívek, kde ztratil minutu na Gerainta Thomase, se svému týmu veřejně omluvil: „Promiňte, že jsem vás zklamal. Je to jen má vina.“

Momentálně mu patří celkově až 23. místo. Nejspíš by si přál, aby příjezd do jeho rodiště byl v neděli v Centrálním masivu ještě mnohem kopcovitější a aby motivace z návratu domů probudila jeho vrchařské motory. Na takový „detail“ však už Prudhomme a Gouvenou nemysleli.

„Chtěl jsem se alespoň o něco pokusit a sledovat, co se stane,“ řekl Bardet.

Na posledním stoupání dne, prémii 3. kategorie Cote de Saint-Just, za pomoci týmového kolegy odjel z pelotonu. Vydal se za ním Richie Porte z Treku, ale útok byl rychle zlikvidován týmem Ineos.

U týmového autobusu stáje AG2R potom tleskalo Bardetovi více fanoušků než vítězi etapy Darylu Impeymu z Mitcheltonu-Scott.

O TRIUMF V BRIOUDE. Daryl Impey (vpravo) a Tiesj Benoot, nejlepší z uprchlíků, sprintují do cíle 9 etapy Tour.

Bardet se objal s čekajícími členy své rodiny, políbil je. Byl mezi svými. „Je to nezapomenutelný den,“ ujistil.

U cíle stálo vystaveno jeho první kolo. V tělocvičně, kde kdysi hrával i basketbal, bylo zřízeno tiskové středisko. Na stěnách chodeb visely fotografie Bardeta-školáka, Bardeta-cyklistického kadeta, Bardeta-sponzora.

Jeho úspěchy totiž přiměly místní radní, že ve škole zřídili rovněž cyklistickou třídu. A slavný rodák nezapomíná. Jen loni věnoval svým nástupcům sedmnáct nových kol.

Dnes vyrazí Tour z nedalekého Saint-Fleur na západ, opět se o kousek přiblíží k Pyrenejím.

„Nechceme dál pokračovat stylem, jakým jsem tu jezdil,“ říká Bardet. „Chceme útočit a využít každé příležitosti, která se nám na silnici nabídne.“

A až se ocitnou na území Peyresourdu, Tourmaletu a vysokých hor?

„Budu věřit svým instinktům. Tak jsem kdysi na Tour dokázal uspět.“