Další úspěšný únik na Tour. Etapu vyhrál Impey, favorité se šetřili

Devátá etapa současného ročníku vedla 170 kilometrů ze Saint Étienne do Brioude. Brzy po startu se z pelotonu odpoutala početná skupina jezdců. Její náskok rychle narostl na 10 minut a víceméně bylo jasno - vítězem této etapy bude někdo z úniku.

Ve hře bylo celkem 15 jmen ze 14 stájí a 10 národností. Tajenka se začala rozkrývat poprvé 60 kilometrů před cílem, kdy zaútočil Australan Simon Clarke. Poté skupinu zkusil roztrhat Rakušan Lukas Pöstlberger. Neúspěšně.

Organizátorům vyšlo přání, aby se rozhodovalo na posledním stoupání. A tak se také na Cote de Saint Just 13 kilometrů před cílem stalo. Po sérii nástupů se na čelo dostal zkušený Jihoafričan Daryl Impey a mladičký Belgičan Tiesj Benoot. Oba vzorně spolupracovali a pronásledovatelům nedali šanci.

Z plné jízdy také přešli do sprintu. A v něm 34letý Impey jasně porazil o takřka deset let mladšího Benoota. V dresu jihoafrického šampiona pak Impey v cíli emotivně slavil své první individuální vítězství na Tour de France. A to slavný závod jede už posedmé a dvě etapy dokonce jel ve žlutém trikotu lídra.

Až o více než 16 minut později dojelo hlavní pole s aktuálním držitelem žlutého dresu Julianem Alaphilippem a všemi favority na celkové prvenství.

