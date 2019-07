Tady zaútočím, ano? Jo, budu připraven. Jak se Francouzi na Tour dohodli

Jsou čtyři, tak jako byli mušketýři. Nemají ostré kordy, ale zato velmi silné nohy.

Thomas de Gendt, Alessandro de Marchi, Ben King, Niki Terpstra.

Už na kilometru jedna rodí se únik dne. Robbie McEwen, kdysi jeden z nejrychlejších sprinterů pelotonu, jeho složení glosuje: „Snad ani nemůžete dát dohromady silnější čtyřčlenný únik. Tihle čtyři kluci, když jsou pospolu, jsou stejně silní, jako by jindy byla dvanáctičlenná skupina.“

Všichni v pelotonu to dobře vědí. Jak říká André Greipel z týmu Arkea Samsic: „Když se do úniku dostane Thomas de Gendt, můžete udělat jen jednu věc: pořádně si utáhnout bezpečnostní pásy, protože je vám jasné, že tohle bude divoký den. On je v únicích nejchytřejším a nejsilnějším jezdcem na Zemi.“

De Gendt, bojovník z týmu Lotto Soudal, úniky doslova miluje. „Je to zábavnější než v pelotonu,“ říká. A ještě víc miluje, pokud je před vámi kopcovitá etapa, jako právě tato v Centrálním masivu, se sedmi vrchařskými prémiemi a 3 800 výškovými metry.

Ano, tohle jsou kopce, na které jsem zvyklý, přemítá. Velmi často trénuje ve španělském Calpe, také tam je spousta zhruba 20minutových a 6kilometrových stoupání. Na nich se cítí silný.

„Myslel jsem na to, že dnešek je možná má jediná šance na letošní Tour a jestli ji nechám proklouznout mezi prsty, mohu toho za dva týdny litovat,“ přizná.

KRÁL ÚNIKŮ. Belgičan Thomas De Gendt z týmu Lotto Soudal.

Sedmdesát kilometrů před cílem uvěří: Já opravdu mohu tuhle etapu vyhrát. Právě stoupají na prémii Cote de la Croix de Part, jedou na plný plyn, na 420 wattů. Mrkne na De Marchiho v dresu týmu CCC: „Udržíme tohle tempo na celém kopci, jo?“ Ital přitaká: „O. K.“

Odpářou Kinga a Terpstru, zbudou jen dva. A pořád máme čtyři minuty k dobru, to by mohlo stačit, pomyslí si De Gendt.



S De Marchim se mu spolupracuje skvěle. „Vždycky jsem rád, když jsem v úniku právě s ním. Je to cyklista, který nekalkuluje, ale má tvrdý tah na vítězství,“ vyzdvihne společnou cyklistickou DNA.

Přesto posléze ujíždí i poněkud umdlévajícímu parťákovi. Cítí, že musí. „Škoda, že se mnou nevydržel až do konce, chtěl jsem si s ním zaspurtovat o vítězství,“ sdělí De Gendt s odstupem času. „Ale jeho chvíle ještě přijde.“

Za nimi se mezitím dějí věci.

Patnáct kilometrů před cílem, na rychlém sjezdu před poslední vrchařskou prémií 3. kategorie Côte de la Jaillière, podklouzne Michael Woods z Education First v ostré pravotočivé zatáčce a přes něj padá... Geraint Thomas! K zemi jde i Gianni Moscon, další jezdec Ineosu, jeho rám je rozlomený na dvě části.

Tým Ineos okamžitě mobilizuje všechny své jezdce z již řádně prořídlého hlavního pole s výjimkou Egana Bernala. Jejich souhra při řešení krize je dokonalá. Po silové stíhací jízdě, kterou s Thomasem dokončuje Wout Poels, dovážejí obhájce titulu během stoupání zpět do pelotonu.

„Chlapci odvedli úžasnou práci,“ ocení Thomas.

Prakticky vzápětí dochází k tomu, co takřka všichni očekávali.

„Máte plán, jak se dostat zpět do žlutého trikotu?“ ptali se reportéři před etapou Juliana Alaphilippa. Tehdy lakonicky odpověděl: „Doufám, že ano.“ Tom Steels, sportovní ředitel stáje Deceuninck-Quck-Step, podotkl: „Ale neznamená to, že šest našich chlapců bude kontrolovat celou etapu. Nechceme zničit celý tým. Jsou to jen lidi. Máme tu spoustu cílů.“

Na rozdíl od 3. etapy, kterou po úchvatné sóloakci ovládl, teď nezná Alaphilippe závěrečné stoupání dne, nebyl si ho před Tour projet. Ale kopec s až 14procentními pasážemi vypadá na papíře jako ideální odrazové prkno.

Tentokrát nechce být na útok sám. Jak později prozradí Thibaut Pinot, lídr stáje Groupama-FdJ, do mikrofonu francouzské televize, večer před etapou mu Alaphilippe prozradil, kde zaútočí.



Ve zlomový okamžik je i Pinot připraven.

Ještě 300 metrů zbývá k vrcholu kopce. Alaphilippe se snaží držet mezi prvními pěti, číhá. Tady se sklon kopce zvedá ke 14 procentům. „Řekl jsem si: Teď, nebo nikdy. Teď musím zaútočit, nemám co ztratit.“

Akceleruje. Ujíždí všem. Vlastně skoro všem. Pinot se zavěsí za jeho kolo. „French deal,“ ozve se mezi novináři. Jistě, je to francouzská dohoda. Dva skvělí domácí jezdci z různých stájí na cestě za slávou.

Do cíle to mají 11 kilometrů.

Bonifikovaná stoupání jsou novinkou této Tour a toto je jedno z nich. Alaphilippe si na jeho vrcholu doletí pro pět bonusových sekund. Šestisekundový žlutý náskok Giulia Cicconeho z Treku se rozplývá.

Ovšem tím to ani zdaleka nekončí.

Sjezd k cíli. Marně je stíhají pronásledovatelé. Alaphilippe neuvěřitelně řeže zatáčky. „Na mě občas až příliš rychle,“ přizná jeho kolega. V jedné z nich Pinot, kdysi bojácný sjezdař, málem vyletí z trati, má trochu strach, ale nepoleví. „Bylo v našem oboustranném zájmu spolupracovat až do cíle.“

Už jsou na rovině, střídají se v tahání tempa. Pinot je skvělý parťák. „Odvedl úžasnou práci, ze které těžil i on sám,“ řekne Alaphilippe. „Já jel o žlutý dres, on o vylepšení pozice v celkovém pořadí.“

Před nimi je jen jeden muž z úniku. De Gendt. Když zaútočili, ztráceli na něj skoro minutu. Ale Belgičanův náskok padá. 45 sekund, 30 sekund, 20, 17, 13.

Už vidí de Gendta před nimi v ulicích St. Etienne. Vědí, že mohou dosáhnout i na etapu. „Ale já myslel jen na žlutý dres,“ přizná Alaphilippe.

De Gendt si je moc dobře vědom, jak jsou ti dva Francouzi silní. „V hlavě se mi v tu chvíli pořád točila jediná myšlenka: Jeď tvrdě, jeď tvrdě, sprintuj až do konce.“



Opět vytáhne náskok na 17 sekund. Pak se znovu snižuje. 11 sekund. Dokáže to? Poslední kilometr je nejbolavější. Ale on to dokáže!

Bývalý český mistr republiky Petr Benčík po dlouhé době vloží příspěvek na Twitter. Píše: „Dlouho jsem takhle nestál v obýváku u Tour s husí kůží a neřval. Cože? Tohle jde? Klobouk k zemi a velké díky! Bravo. Thomas de Gendt, pan cyklista.“



O šest sekund za Belgičanem přijíždějí Pinot s Alaphilippem, jenž svému parťákovi v útoku přenechal šestisekundovou bonifikaci za druhé místo. Za dalších 14 sekund je tu 32členná skupina favoritů.

Fantastický závěr to byl.

Thomas De Gendt vyhrál už na Vueltě 2017 v Gijonu. Triumfoval na Giru 2011 na ikonickém Stelviu. Vyhrál na Tour 2016 zkrácenou etapu na Mont Ventoux.

„Ale dnešek je vítězstvím číslo 1 v celé mé kariéře,“ říká. „Jen považte: byl jsem 200 kilometrů v úniku a bojoval nakonec sám proti celému pelotonu a vyhrál jsem o šest sekund.“

Zatím velmi povedená Tour stáje Lotto Soudal je ozdobena i impozantním etapovým prvenstvím. „Máme už šest dní puntíkatý dres, byli jsme druzí a dvakrát třetí v etapách a kdyby Caleb Ewan začal v Chalon-sur-Saone spurtovat o deset metrů dřív, slavili bychom už v pátek. A teď máme dnešní vítězství. Co by za to spousta týmů dala. Atmosféra je u nás skvělá,“ vypočítává De Gendt.

Je čas dekorovat hrdiny i další majitele dresů. Peter Sagan, v cíli pátý, si jde na pódium pro zelený dres, načež do televizních kamer anglicky a jadrně zhodnotí etapu „Fu..ing hard day.“

Giulio Ciccone je vysvlečen ze žlutého dresu, ale vlastní stále ten bílý. „I ten je krásný. Mám také své limity,“ říká nejlepší mladík v celkovém pořadí. „Alaphilippe předvedl úchvatnou jízdu, zasloužil si vrátit se do žluté. Mám radost i za něj. Nemohl jsem udělat naprosto nic, když udeřil takovou silou. A všichni ostatní až na Pinota na tom byli stejně.“

Povězte, Giulio, jedním slovem, co říkáte dnešnímu výkonu Alaphilippa?

“Fenomeno.“

A jaké byly vaše dva dny ve žluté?

“Belissimi.“



Ne každý se tváří tak spokojeně.

Jakob Fuglsang z Astany obviní Alaphilippa s Pinotem, že útok se jim povedl i za pomoci motorky francouzské televize.

Alaphilippe se tomu nejprve zasměje: „Jo, odhodil jsem kolo do našeho trucku a vzal si radši motorku, je mnohem lepší a rychlejší,“ říká ironicky.

Jenže Fuglsang je opravdu naštvaný: „Když útočili, skryli se za motorkou ve vzduchovém pytli. Neměli jsme proto šanci je dojet.“

K Dánovi se připojí i Dan Martin a Bauke Mollema, ten si dokonce na motorku stěžuje u jury: „Ovlivnila výsledek této etapy. Pomohla jim potom i ve sjezdu, kdy díky ní znali ideální linii.“

Alaphilippe zvážní a zakroutí hlavou: „Nevím, co na to mám říci.“ Nenechá se vyvést z míry: „Vím, že jsem nejel za motorkou. Jeli jsme s Pinotem na plný plyn. Stejně jako ti za námi.“

Vincenzo Nibali nehledá chyby v žádné motorce. Ví, že byly jen v jeho unaveném tělu. Přijíždí se ztrátou 4:25 minuty. Sbohem, sny o pódiu v Paříži. Od začátku Tour se italský matador k takovým úvahám stavěl zdrženlivě, nebyl si jist, kolik sil mu Giro sebralo. Teď je jasno.



„Takhle tvrdé dny patří ke sportu i k životu. Jsem zklamaný. Ale nikdy se nevzdávám,“ říká.

Gorazd Štangelj, sportovní ředitel Bahrainu Merida, konstatuje: „Po dnešku je zřejmé, že Vincenzo nedokáže jet o celkové pořadí. Bude usilovat o úspěchy v horských etapách.“



Julian Alaphilippe na tiskovou konferenci vypráví, jak byl loni zklamaný z neúspěchu na mistrovství světa v Innsbrucku a jak chtěl začít novou sezonu na pozitivní vlně.

ŽLUÁ JE ZASE MOJE. Julian Alaphilippe ve výsostném dresu.

„Proto jsem odletěl na závody do Argentiny a Kolumbie a zůstal potom v Kolumbii i na soustředění, abych se připravil, co nejlépe jsem mohl. Nikdy jsem nebyl z domova tak dlouho pryč jako letos v zimě. O to intenzivněji jsem pak prožíval odpočinkové dny u své rodiny a vracel se po nich do pelotonu ještě více namotivovaný.“



Jeho jaro bylo impozantní.



A léto je stejné.



„Jsem přešťastný. V minulosti jsem byl rád, že jsem u finálových bitev. Teď jsem jejich hercem,“ hrdě říká.

Na Tour už pobral 24 bonusových sekund, ty mu pomohly do žluté. Jak daleko teď v maillot jaune může dojet?

„Nechci na to myslet. Budu to brát den po dni.“

Ví, že až do Paříže letos ještě žlutý dovézt nedokáže. Ovšem Thibaut Pinot by mohl. Lídr týmu FdJ najel v sobotu 20 sekund na největší soupeře v celkové klasifikaci, posouvá se ze 7. na 3. místo. Když si odmyslíme Alaphilippa a Cicconeho, je nyní nejlépe umístěným z kandidátů trůnu.

„Kdyby mi někdo řekl před Tour, že budu po prvním týdnu třetí, okamžitě bych to bral,“ ujišťuje Pinot.



Francie se opět jednou ocitá v cyklistickém opojení.

Je předvečer Dne dobytí Bastily, státního svátku.

Alaphilippe se v neděli na pouti do Brioude stane třetím Francouzem v 21. století, který obleče žlutý dres v tento mimořádný den, po Thomasi Voecklerovi v letech 2004 a 2011 a Tonym Gallopinovi v roce 2014.

„Den před svátkem naší země jsme těžko mohli pro Francii udělat na Tour něco lepšího.“