Nejkratší závod v životě. Třikrát jsem šlápl a šel přes řídítka, ohlíží se Ťoupalík

Bývalý úspěšný cyklokrosař a nyní podobně úspěšný silničář hradecké stáje Elkov Kasper se stal smolařem víkendového mistrovství republiky, které se jelo v Jabkenicích a na jehož start se postavil v roli jednoho z favoritů závodu.

Co se stalo? První nepříjemnost se Adamu Ťoupalíkovi stala hned na startu, kdy po pár metrech přeletěl přes řídítka. Kolo následně sebral a jal se nahánět soupeře, kteří mu ujeli. Vydržel ale jen ke dvojici umělých překážek. První zdolal, na druhé znovu přeletěl přes řídítka, tentokrát tak nešťastně, že to nevydržel přední ráfek.

Pro úřadujícího českého šampiona na silnici to byl konec nadějí nejen na úspěch, ale i na to dojet vůbec do cíle. Zbyla jen smutná cesta s kolem přes rameno do depa.

Nedá mi hned na začátku se nezeptat, jestli jste někdy jel tak krátký závod?

Nejel, tohle bylo opravdu poprvé, abych skončil po pár vteřinách.

A prasklý přední ráfek, který nevydržel pád po skoku?

Také poprvé. Občas se to stane, ale mně nikdy.

Pojďme od začátku. Co se stalo na startu?

Asi jsem špatně zaklapl tretru, třikrát jsem šlápnul a šel přes řídítka. Víc si z toho nepamatuji.

Nasedl jste a pokračoval, ale jen k prvním umělým překážkám. Co tam se stalo?

Asi už jsem nebyl úplně soustředěný, první překážku jsem ještě jakžtakž skočil, druhou už ne. Do depa to bylo daleko, nemělo smysl pokračovat.

Komentář k vašemu odstoupení zněl, že šlo o jednoho z favoritů závodu. Cítil jste to také tak?

Bral jsem to tak, že byla šance na medaili. Nedávno se mi vcelku vydařil pohár v Kolíně, navíc jsem neměl na sobě žádný tlak, že bych musel.

Po Kolíně jste říkal, že domácí šampionát spíše nevyjde, co rozhodlo jinak?

Situace kolem. Na soustředění do Španělska pojedeme až za pár dnů, a tak je v rámci tréninku cyklokros velmi dobrý, takovou intenzitu na silnici v tomhle počasí nenatrénujete. Proto jsme se i s týmem dohodli, že šampionát pojedeme. I proto, že mám s cyklokrosem bohaté zkušenosti, něco jsem v něm už odjezdil.

Nakonec si vaše stáj přece jen medaili z šampionátu odvezla, zasloužil se o ni váš bratr Jakub, který dojel v kategorii do 23 let druhý.

Snažil jsem se ho hlavně v závěru povzbudit, aby to dotáhl ke zlatu. Bohužel v první půlce závodu měl technické problémy, spadl mu řetěz a hodně ztratil. Druhou půlku závodu jel výborně, bohužel ale už byl od vítěze hodně daleko na to, aby ho dojel.