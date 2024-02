Nový seriál pro bikery odstartuje ve Stupně, zúčastní se také Cink

„Stupno je moje srdeční záležitost a taky se termín řešil právě podle mého závodního kalendáře. A doufám, že mi vyjde ještě závěrečný díl ve Vimperku,“ hlásil Cink na tiskové konferenci v Praze.

Třiatřicetiletý biker, který je zároveň patronem nového seriálu, tak bude mít v domácím prostředí další možnost získat body do olympijského žebříčku.

„Nechceme dělat konkurenci Českému poháru, ale dělat závody po svém a nabídnout nejen možnost získávat body kvalitním závodníkům do UCI žebříčku,“ uvedl šéf celého projektu Ondřej Paur, bývalý biker a Cinkův parťák.

Kromě zahajovacího Stupna (30. března) a závěrečného Vimperku (15. září), které jsou zařazeny do kategorie C2, zavítá seriál ještě do Stříbra (13. dubna), Aše (1. června) a Ústí nad Labem (24. srpna). Ty se jedou na úrovni UCI C3.

Kromě Vimperku se bude závodit vždy celý víkend, vedle elitní kategorie jsou vypsané závody i pro děti, mládež a různé věkové skupiny. Ceny dostane hned sto bikerů, v elitní kategorii si závodníci rozdělí prize money ve výši 56 200 korun v závodech C2 a 31 400 korun v závodech C3.

„Každý závod vyhlásíme a odměníme pět jezdců ve dvaceti kategoriích. Režie jednoho podniku vyjde na 500 až 700 tisíc korun. Je to pro pro nás velká výzva a motivace. Prize money jsou přesně vypsané v souladu s podmínkami UCI. Věřím, že uspějeme, neobjeví se žádná velká kritika a budeme se moct odrazit dál. Teď pro nás něco začíná, ale rádi bychom seriál v příštím roce posunuli tak, aby Stupno a Vimperk byly v kategorii C1 a ostatní závody v C2,“ prohlásil Paur.

To by přilákalo do českého terénu ještě daleko zvučnější jména ze zahraničí.