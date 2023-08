Český pohár v cross country na horských kolech vyhráli Kobes a Čábelická

Nejlepší český biker Cink vyhrál o 53 sekund před Polákem Krzysztofem Lukasikem a o více než čtyři minuty před Kobesem, jenž ovládl pohárové pořadí o 10 bodů před dnes pátým Janem Škarnitzlem.

„První kolo se mi nejelo úplně ideálně. Polák Lukasik jel dobře, dvě kola jsem jel s ním a pak jsem to na něj zkusil v nejtěžším výjezdu, kde na můj nástup vůbec nezareagoval. Vytvořil jsem si nějaký náskok a už jsem to udržel. Bylo to hodně těžké, ale zdejší trať s dlouhými kopci mi sedí,“ řekl na svazovém webu Cink, jenž v pátek v Krkonoších získal domácí titul v short tracku.

Na celkové pohárové vítězství kvůli menšímu počtu startů Cink pomýšlet nemohl. Příští týden se představí ve Světovém poháru v Andoře, kde v minulosti slavil úspěchy - dvakrát byl ve Vallnordu v SP na stupních vítězů a v roce 2015 tam vybojoval bronz na mistrovství světa.

„Těším se moc, vždycky se mi tam dařilo. Musím se ve vysoké výšce trochu aklimatizovat, už v pátek mě tam čeká short track a v neděli cross country,“ dodal Cink.

Čábelická si pohárový triumf zajistila s odstupem více než minuty za Schrieversovou. V Harrachově tak dojela opět druhá, stříbro získala i v pátek na krátké trati za Adélou Holubovou. „S touhle bilancí můžu být spokojena. Navíc celkové vítězství v poháru. Tyhle horské tratě se mi moc líbí. Harrachov je u nás asi nejtěžší trať, ale každé to přetěžké stoupání je pak odměněno krásným technickým sjezdem,“ uvedla Čábelická.