Zvědavá. Labilní. Suverénní. Jak si malá Tiril podmanila biatlonový svět

„Ocitla jsem se ve stavu, kterému basketbalisté říkají hot hand,“ soudí. Což volně přeloženo znamená: Vychází mi vše, na co sáhnu.



Dvakrát ovládla na Vysočině sprint, dvakrát i stíhačku, navíc měrou vrchovatou přispěla k triumfu norské smíšené štafety. „To byl nejlepší první úsek, jaký jsem kdy viděl,“ ocenil parťák z týmu Johannes Bö, když na soupeřky najela půl minuty.

Hlavně však: už v sobotu, tři závody před koncem seriálu, se Tiril Eckhoffová stala absolutní šampionkou tohoto ročníku Světového poháru.

„Je to jisté? Takhle brzy?“ divila se, když jí to za cílem sdělili.

Ano, je. Ve 30 letech vybojovala velký křišťálový glóbus.

„Je momentálně nejlepší sportovkyní světa. Tak suverénně vládne,“ opěvuje ji Ola Lunde, expert norské televize NRK.

Kdo by tomu ještě před dvěma lety věřil. Tehdy o ní tvrdili: Eckhoffová? Ta labilní střelkyně? Jistě, může občas vyhrát velký závod, ale neudrží stabilní výkonnost na boj o glóbus.

Letos má na kontě 12 individuálních vítězství!

Sbírka z mistrovství světa - šest medailí. Zlaté jsou za sprint, stíhačku a dvě štafety, stříbro za singl mix, bronz za hromadný závod:

Žádná norská biatlonistka nevyhrála v historii víc závodů v jediné sezoně. A ani rekord Švédky Magdaleny Forsbergové - 14 vítězství za sezonu - stále není nedosažitelný.

„Musím se štípnout, jestli je to pravda,“ říká Eckhoffová. „Zdá se mi to až neskutečné. I když... Therese Johaugové by taková vítězná série připadala naprosto normální,“ zavtipkuje.

Eckhoffová je malá, silná, svalnatá, upovídaná a často rozesmátá. Ukončila čekání Norů na další majitelku velkého glóbu, táhnoucí se od triumfu Tory Bergerové v roce 2013.

Tehdy, před osmi lety, byla mladá Tiril druhým rokem v reprezentaci. „Hodně jsem se od Tory naučila. Ale má cesta pak byla hrbolatá,“ říká.



Dnes se 39letá Bergerová stará o pětiletého syna a je učitelkou tělocviku. „Když přišla Tiril do týmu, byla zvědavá, někdy až moc. Pořád se mě na něco vyptávala,“ vypráví osminásobná mistryně světa. „Snažila jsem se jí předat, co jsem mohla. Jenže potřebovala čas, aby se srovnala.“

Eckhoffové neprospělo brzké rozloučení Bergerové s kariérou po hrách v Soči 2014. Najednou na ni padla tíha lídra týmu a ne vždy se s ní zdárně vyrovnávala. Titul mistryně světa ve sprintu z Osla 2016 byl spíše výjimkou, protrápených závodů nasbírala mnohem více.



Největší zásluhu na jejím střeleckém průlomu posledních dvou let připisují kouči Patricku Obereggerovi, který přišel k norskému týmu v roce 2018. V době, kdy Eckhoffové patřilo až 23. místo ve Světovém poháru.

„Patrick mě vytáhl ze strouhy,“ říká.

Dvaačtyřicetiletý kouč zapracoval na její střelecké technice, ale i psychice. „Ta hraje u žen mnohem větší roli než u mužů,“ soudí Oberegger. „Schopnost převést tréninkový výkon do závodu je zásadní. Ve správnou chvíli musíte najít ta správná slova.“



„Přesvědčil mě, že mohu být nejlepší na světě,“ tvrdí Eckhoffová.



V přípravě si zkoušela, jak se dokáže zkoncentrovat na střelbu i za extrémních situací. Třeba s hadem na rameni. Nebo s rockovou kapelou vedle sebe.

Ještě loni po výtečné první polovině sezony selhala na mistrovství světa v Anterselvě, a aby toho nebylo málo, v poslední položce pohárové sezony ztratila v souboji s Dorotheou Wiererovou i velký glóbus.

„Myslím, že právě to Tiril nakoplo,“ soudí Johannes Bö.

„Já jsem tvrdohlavá holka. Chtěla jsem všem dokázat, že ustojím i ty psychicky nejnáročnější souboje,“ povídá ona. „V biatlonu musíte často bojovat nejen proti konkurentům, ale i proti sobě.“

Letos to zvládla dokonale.

„Ale ne bez následků,“ zasměje se. „Udělal se mi teď zánět na malíčku na noze, který jsem předloni měla zlomený. Je červený a opuchlý, došlapy mě bolí. Musím si brát speciální boty s větším prostorem pro malíček. Tělo mi prostě dává najevo, že už toho má letos dost.“

Před pohárovým finále v Östersundu nicméně může být klidná.

Velký glóbus na ni ve Švédsku čeká.